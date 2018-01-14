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TSK'nın top atışları yeniden başladı!

GÜNCEL HABERLERİ | 14.01.2018 13:07 | Son Güncelleme 56 dakika önce

Hatay’ın Hassa ilçesinden Suriye’nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/PYD mevzilerine bu sabah top atışı başladı. Bölgedeki karakollardan 2 kez yapılan top atışı ilçe merkezinden de duyuldu. Bölgedeki askeri hareketlilik devam ediyor. Peki sınırda neler yaşanıyor? İşte detaylar...

GECE DE TOPÇU ATEŞİ AÇILMIŞTI

Hatay'ın Suriye sınırında konuşlu topçu birlikleri gece de PYD/PKK'nın Afrin'deki birçok mevzisini vurmuştu. TSK'nin topçu birlikleri, Hassa ve Kırıkhan ilçelerinden Afrin'in Basufan, Cindere, Memelan, Meskenli ve Raco bölgelerine en az 40 atış yaptı. Bölgede öğle saatlerinden başlayarak aralıklarla devam eden şiddetli patlama sesleri, Suriye sınırındaki Türk mahallelerinden de duyuldu.

Hatay’ın Hassa ilçesindeki Suriye sınırında bulunan Gökhan Hudut Karakoluna Afrin bölgesinde bulunan PYD/YPG terör örgütü tarafından taciz ateşi açılmıştı. İHA'nın haberine göre Karakola açılan taciz ateşinde herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı ifade edilmiş, açılan ateşe misli ile karşılık verildiği kaydedilmişti.

Afrin'den Hatay Hudut Karakoluna taciz ateşi

ASKERİ SEVKİYATLAR ARTIRILMIŞTI

Bazı illerden gönderilen askeri araçlar, jandarma ekiplerinin eskortluğunda kente getirilmişti. Konvoyda 6 obüs yüklü tır ile zırhlı personel taşıyıcı araçların bulunduğu görülmüştü.

Suriye sınırına askeri sevkiyat

PYD/PKK HAREKET HALİNDE

Türk güvenlik birimlerinin yerel kaynaklardan ve insansız hava araçlarından edindiği bilgiye göre, PYD/PKK unsurları Afrin bölgesinde sürekli hareket halinde. Teröristlerin hareketliliği ve yoğun olarak bulundukları yerlerin koordinatları istihbarat tarafından yakından takip ediliyor. Yetkililer, özellikle Türkiye’de siyasi düzeyde Afrin’le ilgili mesajlar verildiğinde PYD’nin bölgedeki hareketliliği bilinçli artırmasına ve taciz ateşinde bulunmasına dikkat çektiler.

Dün akşam saatlerinde Türkiye'deki çeşitli birliklerinden kente gelen 5 tank yüklü tır konvoyu, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
Konvoy burada güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere sevk edildi. Tankların birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
hatay Suriye Afrin Hassa PKK/PYD

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Okuyucu Yorumları 33 yorum
Kazasız belasız şehitsiz dönelim bu cenktende Allahın izniyle
HAVANDA SU DÖVÜYORLAR..
zoruna gitmesin yabani
türk topçusuna güveniyorum.
daglara taşlara:)
nereye atıyolar topları acaba hıc ölen kalan yok ses seda cıkmıyo
@karakemal1944 İHAlar sayesinde nokta atışı ile tam isabet yapıyorlar, merak etme.
seçim yaklaşıyor , oy almak için macera gerek
at gözluğünü çıkarda bak dünyaya,minik beyinli seni
@peri_gok_1933 AYNENN
sahipsiz Müslüman Kürtleri katıl edeceğinize mertçe savaşıp ege adalarını yunan işgalınden kurtarın.
Artık gereken yapılmalı savassa savas kana kan yunsnıstanda dahıl
45 yıl dır bit meyen sorun vurun gitsin ..korkunun ecele faydası yok
Suriyenin tamamı ve kuzey ırakıda işgal edin terörden kurtulsun bu ülke.
@tekinomer63........................Kuzey Irakı işgal eden dediğiniz kişilere ankara'da kırmızı halıyla karşılayanlar kim ????
HE HEE...DAĞA TAŞA SALLA GİTSİNN..YERSENN..?!..
Biz de Rusya gibi Suriye'de kalıcı üst açmadıkça terör ve PKK bitmez.
@aydingul44 ....................macera geri teperse altında kalırız...
ÜLKE İÇİNDE VE SINIR BOYUNDAKİ TÜM PKK YAPILANMALARI YOK EDECEĞİZ DEDİ SİYASİ ERKLER.... DİKKATLİ TAKİP EDİYORUZ... Kİ "REFERANDUMDA SEÇİLİRSEM TERÖR BİTECEK" ALENİ SÖZ VERİLDİ... ÖNCEKİ SÖZLERE DÖNERSE 2019 SEÇİMLERİNDE BARAJI AŞAMAZSINIZ...
he yavvv heeeeee
Afrin ele geirilmeli orda bulunan teröristleri tamamen kuşatmaktansa musulda deaşa yapıldığı gibi afrin mare el bab hatına doğru bir kanal açarak afrin deki teröristlerin kaçışlarına izin verilmeli bu şekilde düzenlenen operasyonda öso ve tsk daha az zahaiyat ve daha erken bitmesine sebeb olur operasyonun her teröristin öldürülmeye yönelik operasyonda fazla zaiyat ve aylarca uzayan operasyonun maliyeti ve şehitsayıları artabilir allah ordumuzu muzAffer eylesin
allah yardımcınız olsun mehmetçikler. kandilide yerlebir etmeden gelmeyin. allah sizi korusun...
sizin ben oy siyasetinize tüküreyim bitiricez kazıycaz edicez.bırakın bu işleri bitircez dediğiniz terör misli misli arttı Olan mehmetçiğe ailelerine oluyor ocaklarına ateş düşüyor.Gönderin millet vekili çocuklarını askere bakalım kendı çocuğunuz sınırda nöbetteyken uyku giriyomu gözünüze kazıycakmış yav he he
Bence bu savaş falan değil. Bir şey olacağı yok. Şimdiye kadar ne oldu ki? Masraftan başka bir şey değil. Savaş dediğin ezer geçersin.....
suriyede siviller çocuklr ölüyor diye tıpkı ırakta ki senaryolarla suriyeyi de parçalayıp terör örgütlerine servis ettiler.dış politikada kehren yapılan hatalar yanlışlar devletimizide bu çarkın maalesef içine sokmuştur.kendinizi kandırmayın bunun dönüşüde yoktur.şuan orda doğuda dönen bu çark sadece israil içindir.hala bu olaylara cenk diyen geri zekalılar bile var bu sitede.recep tayyip hükümeti bu vatanı ateş çemberinin içirsine bilerek ve abd nin emirlerini yerine getirmek için kasten bırakmıştır.dün bişi olmaz derken bize şimdi yoprak müdafasındayız.ama millet hala gaflet uykusunda.
önce kendi sınırlarımızı koruyalım yol geçen hanı sen kendi milletni koru gidip rusyanın taşeronluğunu yapma yazık şehitler gelecek sen gerçi kelle dersin recep bunu unuttuğumuzu sanma recep
Bizim bildiğimiz piyade in ayak basmadigi yer hikayedir geriden saklıyoruz ne olacak biz dalların adam sığınaklara kaçar tekrar gelir sonuç soslar alışveriş te görsün bol bol atiyoruz
Türkler savaşçılık , ingilizler istihbarat , yahudiler tüccarlık ve hile , almanlar sanayisiyle , bu hırtlar da hainlik terörizm ve anarşi ile nam salmışlardır. Hazır tüm azılı hırt ırkçıları bir araya toplanmışken Türk Ordusu üzerlerinden silindir gibi geçmeli bu soysuzları diğerlerini de zehirlememeden yok etmelidir.
Gerçeğe dayanmayan sözler. O bölgeye çekmek için herşeyi yapıyorlar gözüküyor. İç siyasi hesaplar yüzünden operasyon planlanıyorsa yazık olur
6000 tank ,zırhlı araç,yüzlerce helikopter uçağımız var halâ bu utangaç gelinlik kız tarzı nedir.halkın bilmediği nedir?10000 kilometre uzaktan gelen bir devletle 4000 kilometre uzaktan gelen iki devlet utanmıyor,biz halâ bölgeye 5 tıra yüklü 5 tank gönderildi haberi ile avunuyoruz.Her şey devlet sırrı olamaz,bu nitelikte olmayan bilgileri açıklayın,vatandaş bilmek istiyor.çünki vatandaın çocukları bu vatanı canı pahasına savunuyor,buna hakkı var!
Allah yardımcımız olsun inşallah. Mazluma kicak açan Türkiyenin Allah önünü açacak içerideki maşalarıda dışarıdaki ağababalarıda hangi alanda saldırırlarsa saldırsınlar başaramayacaklar Allahın izniyle inanın buna...
Allah'ım Türkiye üzerindeki şer odakları def et inşallah ... mehmedimize Allah kolaylık versin inşallah
Ne hikmetse karşıdan çıt yok!!!!!!!!!!!!!!
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