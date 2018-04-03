HABER

TSK'nin yeni "gözü" Retinar

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 11:04 | Son Güncelleme

Meteksan Savunma'nın milli imkanlarla geliştirdiği Retinar PTR Çevre Gözetleme Radarı, TSK envanterine girdi - İhracat başarısının ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından da kullanılmaya başlanan Retinar PTR, kamera ve dürbün gibi görüntüleme sistemlerinin yeterli olmadığı hava ve ışık koşullarında başarıyla görev yapabiliyor

GÖKSEL YILDIRIM - Güvenlik güçlerinin envanterine, milli imkanlarla geliştirilen yeni bir ürün girdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) envanteri, Meteksan Savunma'nın Retinar PTR Çevre Gözetleme Radarı ile güçlendirildi.

Meteksan Savunma, sınır ve kritik tesis güvenliği için geliştirdiği Retinar PTR için ilk siparişini geçen yıl yurt dışından aldı.

Bir süredir Türkiye'de güvenlik güçleri tarafından sahada değerlendirilen Retinar PTR, ortaya koyduğu başarılı performansı yurt içinde de siparişe dönüştürdü. TSK envanterine giren Retinar PTR, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından da kullanılmaya başlandı.

Küçük boyutları ve hafifliğiyle öne çıkan Retinar PTR, bu ürün ailesinin taşınabilir modelini oluşturuyor.

Retinar PTR, sınır ve kritik tesis güvenliğiyle mobil operasyonlarda çevre gözetleme görevini üstleniyor. İki personel tarafından özel sırt çantasında rahatça taşınabilen Retinar PTR, bu nedenle ihtiyaç duyulan her yerde kolayca kullanılabiliyor.

- Güvenli bölgeler oluşturuyor

Tespit edilen hedefleri araç, insan veya hayvan olarak ayırt edebilmesi Retinar PTR'nin en önemli özelliklerinden birini oluşturuyor.

Retinar PTR, radar, tripod, güçlendirilmiş dizüstü bilgisayar ve güç ünitesi olmak üzere 4 bileşenden meydana geliyor. Sistem, modüler yapısıyla kolay taşınıyor, hızlı kuruluyor, basit kullanımıyla en zor koşullarda en hızlı şekilde güvenli bölgeler oluşturulmasına olanak sağlıyor.

Radar sistemi, 5 dakikadan az sürede kurulabiliyor, uzman olmayanlar tarafından da rahatlıkla kullanılabiliyor.

Retinar PTR, 4 kilometreden insan büyüklüğündeki hedefleri, 10 kilometreden araçları tespit ve takip ederek sınıflandırabiliyor.

- Tehditleri önlemede zaman kazandırıyor

Kamera ve dürbün gibi görüntüleme sistemlerinin yeterli olmadığı hava ve ışık koşullarında da gelişmiş radar sistemiyle net sonuçlar veren Retinar PTR, araç üstü kullanım, wi-fi ile uzaktan erişim, tablet ve akıllı telefon uygulamaları gibi farklı kontrol seçenekleri sunuyor. Retinar PTR, mevcut kamera ve silah sistemlerine de entegre edilebiliyor.

Retinar PTR ile güvenli bölgeye yönelik hareketler kilometrelerce öteden hızlı şekilde görülebiliyor, önlem alınabiliyor, bu da tehdidin etkisiz hale getirilmesinde ilave avantaj sağlıyor.

Bu sistem, birlik ve kuvvet koruması, kritik tesis, havaalanı, sınır ve sınır kapısı, devriye güvenliği gibi görevlerde etkin şekilde görev yapabiliyor.

Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili yeni gelişme!Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili yeni gelişme!
Esad rejimi Türk vakfını vurdu!Esad rejimi Türk vakfını vurdu!
Su borusu patladı! Mahsur kalanlar varSu borusu patladı! Mahsur kalanlar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Meteksan Savunma radar Retinar PTR Türk Silahlı Kuvvetleri

En Çok Okunan Haberler

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!

Ünlülerin mimarı Ülkem Güçsav, yurt dışı yasağından önce kaçtı!

Ünlülerin mimarı Ülkem Güçsav, yurt dışı yasağından önce kaçtı!

Survivor'da yeni takımlar nasıl oldu? Survivor 2018 All Star'da Ünlüler Gönüllüler takımlarında kimler var?

Survivor'da yeni takımlar nasıl oldu? Survivor 2018 All Star'da Ünlüler Gönüllüler takımlarında kimler var?

Özgecan'ın babasından Nihat Doğan'a sert tepki

Özgecan'ın babasından Nihat Doğan'a sert tepki

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hulusi Akar'la selfie çeken askeri konuşuyor

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hulusi Akar'la selfie çeken askeri konuşuyor

Ankara ve İstanbul için müthiş yerel seçim kulisi! Abdulkadir Selvi yazdı

Ankara ve İstanbul için müthiş yerel seçim kulisi! Abdulkadir Selvi yazdı

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hulusi Akar'la selfie çeken askeri konuşuyor

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hulusi Akar'la selfie çeken askeri konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Muğla açıklarında tekne battı ihbarı! Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi

Muğla açıklarında tekne battı ihbarı! Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili yeni gelişme!

Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili yeni gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hastane acilinde kan donduran olay! Polisler dakikalarca dövdü

Hastane acilinde kan donduran olay! Polisler dakikalarca dövdü

Türkiye'de bir ilk yaşanacak! Rus basını kritik zirveyi böyle gördü!

Türkiye'de bir ilk yaşanacak! Rus basını kritik zirveyi böyle gördü!

Bahçeli'den Çiftlik Bank tepkisi: Enselerinden tutulup demir parmaklıkların ardına konmalılar!

Bahçeli'den Çiftlik Bank tepkisi: Enselerinden tutulup demir parmaklıkların ardına konmalılar!

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Kahreden şehit haberi sonrası büyük operasyon başladı

Kahreden şehit haberi sonrası büyük operasyon başladı

Akın Öztürk ile ilgili bomba iddia! Herkesin üzerinde böyle hakimiyet kurmuş!

Akın Öztürk ile ilgili bomba iddia! Herkesin üzerinde böyle hakimiyet kurmuş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.