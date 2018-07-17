HABER

TSK'nın yeni komuta kademesinden ilk ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 15:40 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanlığı görevine atanan Orgeneral Yaşar Güler, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla ilk ziyaretini Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yaptı

Genelkurmay Başkanlığı görevine atanan Orgeneral Yaşar Güler, beraberinde kuvvet komutanlarıyla ilk ziyaretini Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yaptı.

Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ü makamında karşıladı.

Komutanların Bakanlık anı defterini imzalamalarının ardından hatıra fotoğrafı çekildi.

Milli Savunma Bakanı Akar, daha sonra TSK'nın yeni komuta kademesini kabul etti.

PARTNERİşte benim annem!İşte benim annem!
GÜNCELLEME - Adana'da uyuşturucu operasyonuGÜNCELLEME - Adana'da uyuşturucu operasyonu
Bisikletçiler hakları için pedal çevirdiBisikletçiler hakları için pedal çevirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hulusi Akar yaşar güler

En Çok Okunan Haberler

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

Sinem Gedik ve İntizar gündeminden sonra Mustafa Ceceli'ye şok!

Sinem Gedik ve İntizar gündeminden sonra Mustafa Ceceli'ye şok!

Fethullah Gülen'in çiftliğinin önünde büyük gerginlik

Fethullah Gülen'in çiftliğinin önünde büyük gerginlik

Otobüste muavin rezaleti: Ayıp yerlerimi elleyince uyandım!

Otobüste muavin rezaleti: Ayıp yerlerimi elleyince uyandım!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın eşi Selma Yazıcı'dan gündem yaratacak 'bedelli' tweet'leri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın eşi Selma Yazıcı'dan gündem yaratacak 'bedelli' tweet'leri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP ve MHP'den bedelli askerlik için ilk açıklama

CHP ve MHP'den bedelli askerlik için ilk açıklama

Bedelli askerlik ile ilgili son dakika gelişmesine yorum yağdı! Herkes bedelli askerlik yaş ve ücret şartlarını konuşuyor

Bedelli askerlik ile ilgili son dakika gelişmesine yorum yağdı! Herkes bedelli askerlik yaş ve ücret şartlarını konuşuyor

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı! 8 terörist etkisiz

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı! 8 terörist etkisiz

Adnan Oktar operasyonunda iğrenç detay!

Adnan Oktar operasyonunda iğrenç detay!

Temel askerlik eğitimi nedir? Bedelli askerlik 2018'de 25 gün temel askerlik eğitimi

Temel askerlik eğitimi nedir? Bedelli askerlik 2018'de 25 gün temel askerlik eğitimi

Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar'dan veda mesajı

Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar'dan veda mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.