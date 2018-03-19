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TSK:"Şırnak’ta aralarında sözde Gabar cephe sorumlu yardımcısı ve YJA star sorumlusunun da olduğu üç terörist etkisiz hale getirildi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 13:28 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan açıklamada, Şırnak’ta aralarında sözde Gabar cephe sorumlu yardımcısı ve YJA star sorumlusununda olduğu bölücü terör örgütü mensubu üç terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.TSK’dan yapılan açıklamada, Şırnak Merkez’de icra edilen operasyonda; güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensubu teröristler arasında çıkan çatışmada aralarında sözde Gabar cephe sorumlu yardımcısı ve YJA star sorumlusununda olduğu bölücü terör örgütü mensubu üç terörist etkisiz hale getirildiği belirtilerek, bir adet Kalaşnikof piyade tüfeği, bir adet M-16 tiyade tüfeği, bir adet Biksi makineli tüfek, altı adet el bombası, dört adet RPG-7 roketatar mühimmatı, iki adet antitank mayını, 50 kg amonyum nitrat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği kaydedildi.Şırnak Silopi’de, Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu dört terörist güvenlik güçlerine teslim olduğu kaydedildi.Muş Merkez’de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında beş adet el yapımı patlayıcı, 274 adet Biksi makineli tüfek fişeği, 100 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış yedi adet tüp ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiği ifade edildi.Irak kuzeyi Hakurk Kani Rash bölgesinde, komandolar tarafından icra edilen operasyonda tespit edilen iki mağara ve bir sığınak içerisinde çok miktarda örgütsel doküman ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği belirtildi.Tunceli Ovacık’ta, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen üç sığınak içerisinde çok miktarda tıbbi malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirildiği, Bitlis Güroymak’ta, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında araziye gizlenmiş çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiği de kaydedildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan açıklamada, Şırnak’ta aralarında sözde Gabar cephe sorumlu yardımcısı ve YJA star sorumlusununda olduğu bölücü terör örgütü mensubu üç terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
TSK’dan yapılan açıklamada, Şırnak Merkez’de icra edilen operasyonda; güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensubu teröristler arasında çıkan çatışmada aralarında sözde Gabar cephe sorumlu yardımcısı ve YJA star sorumlusununda olduğu bölücü terör örgütü mensubu üç terörist etkisiz hale getirildiği belirtilerek, bir adet Kalaşnikof piyade tüfeği, bir adet M-16 tiyade tüfeği, bir adet Biksi makineli tüfek, altı adet el bombası, dört adet RPG-7 roketatar mühimmatı, iki adet antitank mayını, 50 kg amonyum nitrat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği kaydedildi.
Şırnak Silopi’de, Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu dört terörist güvenlik güçlerine teslim olduğu kaydedildi.
Muş Merkez’de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında beş adet el yapımı patlayıcı, 274 adet Biksi makineli tüfek fişeği, 100 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış yedi adet tüp ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiği ifade edildi.
Irak kuzeyi Hakurk Kani Rash bölgesinde, komandolar tarafından icra edilen operasyonda tespit edilen iki mağara ve bir sığınak içerisinde çok miktarda örgütsel doküman ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği belirtildi.
Tunceli Ovacık’ta, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen üç sığınak içerisinde çok miktarda tıbbi malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirildiği, Bitlis Güroymak’ta, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında araziye gizlenmiş çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiği de kaydedildi.

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