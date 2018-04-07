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TSK:"Terörle Mücadele Harekâtında, 31 Mart-06 Nisan 2018 tarihleri arasında, 4’ü sözde lider kadroda olmak üzere toplam 108 terörist etkisiz hale getirilmiş, muhtelif tipte toplam 34 silah ele geçirilmiş, 59 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edilmi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 11:43 | Son Güncelleme

IHAAW113640-GEN/07-04-2018 - TSK:"Terörle Mücadele Harekâtında, 31 Mart-06 Nisan 2018 tarihleri arasında, 4’ü sözde lider kadroda olmak üzere toplam 108 terörist etkisiz hale getirilmiş, muhtelif tipte toplam 34 silah ele geçirilmiş, 59 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edilmiştir." 07.04.2018 11:36:40 TSI NNNN

IHAAW113640-GEN/07-04-2018

- TSK:"Terörle Mücadele Harekâtında, 31 Mart-06 Nisan 2018 tarihleri arasında, 4’ü sözde lider kadroda olmak üzere toplam 108 terörist etkisiz hale getirilmiş, muhtelif tipte toplam 34 silah ele geçirilmiş, 59 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edilmiştir."

07.04.2018 11:36:40 TSI
NNNN

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