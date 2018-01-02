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TSK'ya 43 bin personel alınacak

GÜNCEL HABERLERİ | 02.01.2018 10:51 | Son Güncelleme 4 saat önce

TSK'nın personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalar kapsamında bu yıl 42.938 personel alınacak. Bunların 3 bin 755'ini subay, 5 bin 375'ini astsubay, 13 bin 213'ünü uzman erbaş ve 20 bin 595'ini sözleşmeli erbaş ve erler oluşturacak.

TSK'ya 43 bin personel alınacak

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) FETÖ ile bağı tespit edilen 150 general, 4 bin 630 subay, 2 bin 167 astsubay, bin 210 uzman erbaş ve sözleşmeli er ile 411 sivil memur ve işçi olmak üzere toplam 8 bin 568 personel ihraç edildi.

Söz konusu ihraçların ardından oluşan personel açığını kapatmak için çalışmalara başlayan Milli Savunma Bakanlığı, 1763 subay, 4135 astsubay, 3698 uzman erbaş, 6162 sözleşmeli erbaş ve er, 92 sivil memur olmak üzere toplam 15.850 personel temini gerçekleştirdi.

Bakanlık personel alımına yönelik çalışmalarına bu sene de devam edecek. TSK'nın personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik bu yıl içinde 3755'i subay, 5375'i astsubay, 13.213'ü uzman erbaş ve 20.595'i sözleşmeli erbaş ve er olmak üzere toplam 42.938 personel alınması planlanıyor.

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TSK 43 bin personel personel alımı 2018

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
siparışle subaymı alınır yahu nerede görülmüş böyle bışey harp okulları derhal acılmalı orada atatürk ılkelerını benımsemış subaylarımız yetışsın siparışle subay olmaz
@karakemal1944 harp okulları zaten açık öğrenci alımı bile oldu
Ben sözleşmeli erbaşa Başvuru Yaptim Sporu munakati başarli bir şekilde Gectim Sağlık kontrellerinide başarili herhangi bir problem yok neymiş efendim elimde cok ufak bir dövme var diye sağlık heyeti olamaz dediler ??
AKP ye üye değilsin demek istemişler sen anlamamışsın. git partiye üye ol hemen hallederler. artık böyle canım kardeşim.
boş yapma biz bilmiyor muyuz Atatürk ilke ve inkilaplarını
Hepsi Akpnin yandaşları için ayırtılan kontejanlar adamlar İstiklal marşını okuyamıyor Andımızı bilmiyo ama yandaşsa Polis Yada Askeriyede işe başlıyabilir
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