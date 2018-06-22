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TSK'ya altıncı "uçan kale"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 10:29 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanlığı, A400M Atlas uçağının altıncısının da envantere alındığını açıkladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), "uçan kale" olarak nitelendirilen A400M Atlas uçağının altıncısını da envanterine aldı.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, A400M Atlas uçağının altıncısının TSK envanterine katılımı dolayısıyla Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında tören düzenlendi. Törene üs personeli ve aileleri de katıldı.

A400M Atlas stratejik nakliye uçağı projesi programı 1985'te başlatılmış, söz konusu uçakların ilki 12 Mayıs 2014'te envantere katılmıştı.

Türkiye'nin 1988 yılında dahil olduğu projede Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere ve İspanya'da yer alıyor. Proje kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı için 10 A400M uçağının tedarik edilmesi planlanıyor. A400M Atlas uçağının envantere girişiyle tek seferde daha ağır veya daha hacimli malzemeler taşınabileceği gibi daha önce hava yoluyla taşınamayan silah sistemleri ve araçlar da bir yerden başka bir yere intikal ettirilebiliyor. A400M Atlas stratejik ulaştırma uçağı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığının sürat, menzil ve ağırlık olarak taşıma kapasitesi 2 katına çıktı. A400M sahip olduğu birçok yeni kabiliyet ile TSK'nın dünyanın her yerinde harekat yapabilme özelliğine sahip olmasını sağlıyor.

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12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı A400M Atlas Uçağı TSK Türk Silahlı Kuvvetleri

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