TSK’ya destek verenler madalya ve beratla onurlandırıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) destek veren vatandaşlar madalya ve beratla onurlandırıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Alanya Fahri Tanıtım Kurulu Başkanlığı, Alanya Belediyesi Meclis Salonu’nda TSK’ya destek veren vatandaşlar için madalya ve berat törenini düzenledi. Törene Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Yavuz Erek, AHEP Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, TSK Güçlendirme Vakfı Alanya Fahri Tanıtım Kurulu Başkanı Refik Özdemir, şehit ve gazi yakınları katıldı.

TSK Güçlendirme Vakfı Alanya Fahri Tanıtım Kurulu Başkanı Refik Özdemir’in konuşmasının ardından vakfın 30 yıllık faaliyetleriyle ilgili bir görsel sunum yapıldı.

Alanya’da 160 vatandaş vakfa bağışta bulundu

Alanya’da 160 vatandaşın ve bazı okulların kermes düzenleyerek TSK Güçlendirme Vakfı’na bağışta bulunduğunu söyleyen Refik Özdemir, “Bugünkü törenimize 5 vatandaşımız ve bir okul temsilcimiz katılabildi. Katkıda bulunan tüm vatandaşlarımıza ve okullarımıza teşekkür ederim” dedi.

Katkıda bulunan vatandaşların madalya ve beratlarını Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Yavuz Erek, AHEP Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve Eski Jandarma Komutanı Nihat Toklu takdim etti.