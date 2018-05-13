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TSK'ya "emniyetli cep telefonu" geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 11:06 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yerli ve milli teknolojiye sahip ürünlerle güçlendirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında "Emniyetli Cep Telefonu Projesi"nin de hayata geçirilmesi planlanıyor - Proje kapsamında TSK'nın personeli için operasyonlar sırasında emniyetli şekilde sesli, görüntülü görüşme, anlık-çoklu ve grup mesajlaşma, konum paylaşma imkanı sağlayacak cep telefonları üretilecek - Cep telefonlarında, milli geliştirilen haberleşme uygulamasının da kullanılması planlanıyor - Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımı için "Emniyetli Uydu Telefonu Projesi"nin de başlatılması bekleniyor

SARP ÖZER - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline görevleri sırasında emniyetli şekilde sesli, görüntülü görüşme, anlık-çoklu ve grup mesajlaşma, konum paylaşma imkanı sağlayacak cep telefonları üretilecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yerli ve milli teknolojiye sahip ürünlerle güçlendirilmesine yönelik çalışmalar hızla devam ediyor.

Bu kapsamda birçok proje hayata geçirilirken, yeni projelere yönelik çalışmalar da devam ediyor. Söz konusu projelerin arasında "Emniyetli Cep Telefonu Projesi" de bulunuyor.

Yeni projeye yönelik planlama çalışmaları başlatılırken, proje kapsamında görüşme, anlık-çoklu ve grup mesajlaşma, konum paylaşımı yeteneklerine sahip emniyetli cep telefonlarının geliştirilmesi hedefleniyor. Cep telefonlarında milli geliştirilen haberleşme uygulaması kullanılması planlanıyor. Söz konusu telefonların öncelikli olarak kritik görevlerdeki personele dağıtılması ve operasyonlar sırasında kullanılması planlanıyor.

TSK'nın kullanımına yönelik "Emniyetli Uydu Telefonu Projesi"nin de hayata geçirilmesi bekleniyor.

Proje kapsamında, harekat icra edilen birliklere, coğrafyadan bağımsız olarak emniyetli ve sürekli bir muhabere ortamı temin edilmesi amaçlanıyor. Emniyetli uydu telefonlarının seri üretimi de projedeki bir diğer hedef olarak dikkati çekiyor.

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"Emniyetli Cep Telefonu Projesi" Türk Silahlı Kuvvetleri

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