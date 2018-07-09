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TSK'ya ilişkin düzenlemelerde değişiklik

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 17:57 | Son Güncelleme

Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genelkurmay Başkanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanun ile Yüksek Askeri Şuranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırıldı - Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'ndaki düzenlemeyle subayların rütbe bekleme süreleri Cumhurbaşkanı kararıyla uzatılıp kısaltılabilecek

Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) subayların bekleme süreleri Cumhurbaşkanı kararıyla uzatılıp, kısaltılabilecek.

Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

703 Sayılı KHK ile Genelkurmay Başkanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanun ile Yüksek Askeri Şuranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırıldı. Bunlara ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yürürlüğe girinceye kadar söz konusu kanun hükümlerinin uygulanması devam edecek.

KHK ile Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda da bazı düzenlemeler yapıldı. General ve amiraller de dahil subayların rütbe bekleme sürelerine ilişkin yapılan düzenlemeyle, bu süreler Cumhurbaşkanı kararıyla uzatılıp kısaltılabilecek.

Muvazzaf subayların terfilerinin her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı günü yapılmasına yönelik düzenleme kaldırılırken, orgeneral-oramirallerin Genelkurmay Başkanlığına atanmaları için belirlenen yaş haddi 67 olarak korundu. Genelkurmay Başkanlığına atanan orgeneral-oramirallerin görevde kalma süresi ise söz konusu Kanunda belirlenen bekleme sürelerinden hariç tutuldu.

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703 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete TSK

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