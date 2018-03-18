IHAAW083301-GEN/18-03-2018

- TSK:"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 15 Mart 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen operasyonlar esnasında ağır yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

18.03.2018 08:33:01 TSI

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