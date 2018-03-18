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TSK:"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 15 Mart 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen operasyonlar esnasında ağır yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 08:39 | Son Güncelleme

IHAAW083301-GEN/18-03-2018 - TSK:"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 15 Mart 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen operasyonlar esnasında ağır yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." 18.03.2018 08:33:01 TSI NNNN

IHAAW083301-GEN/18-03-2018

- TSK:"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 15 Mart 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen operasyonlar esnasında ağır yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

18.03.2018 08:33:01 TSI
NNNN

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