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TSO Başkanı Başkan Ertan Civak’tan üyelere nefes kredisi müjdesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 18:19 | Son Güncelleme

Devrek Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertan Civak oda üyelerine nefes kredisi müjdesinde bulundu.Zonguldak’ın Devrek ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO)Başkanı ve Başkan Adayı Ertan Civak Devrek Ticaret ve Sanayi Odası Devrek ve Gökçebey’de çeşitli iş alanlarında faaliyet gösteren üyelerine nefes kredisinin detayları hakkında bilgiler verdi.

TSO Başkanı Başkan Ertan Civak’tan üyelere nefes kredisi müjdesi

Devrek Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertan Civak oda üyelerine nefes kredisi müjdesinde bulundu.
Zonguldak’ın Devrek ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO)Başkanı ve Başkan Adayı Ertan Civak Devrek Ticaret ve Sanayi Odası Devrek ve Gökçebey’de çeşitli iş alanlarında faaliyet gösteren üyelerine nefes kredisinin detayları hakkında bilgiler verdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Oda ve Borsaların katkılarıyla gerçekleştirilecek Nefes Kredisi için imzaların Başbakan Binali Yıldırım Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla atıldığını ifade eden Devrek TSO Başkanı ve Başkan Adayı Ertan Civak, Devrek ve Gökçebey’deki TSO üyelerinin Nefes Kredisinden daha çok istifade edebilmesi için büyük bir fedakarlık örneği sergileyip elini taşın altına koyarak şahsi mevduat hesabının bir kısmını banka teminatı göstermek için bloke edeceğini açıkladı.

"Devrek TSO’ya ve üyelerine güç vermeye geliyoruz"
Düşük faiz oranlarıyla geçen sene KOBİ’lere cansuyu olan TOBB’nin Nefes Kredisi projesinin bu sene 18 aya uzatılan vadesi ile yeniden başladığını kaydeden Devrek TSO Başkanı ve Başkan Adayı Ertan Civak, şöyle dedi:
"TSO olarak bu Nefes Kredisinden Devrek ve Gökçebey olarak 2.250 milyon TL’lik bir limit oranında ancak yararlanabileceğiz. Bu miktarı şahsi kişisel mevduat hesabımın bir kısmını ekonomik olarak zarar edeceğimi bilmeme rağmen bankalardan istenen teminata karşılık bloke yapıp yaklaşık 4 katı olarak 10.000 milyon TL’ye çıkararak Devrek ve Gökçebey’deki TSO üyelerimizin daha fazla bu nefes kredisinden yararlanıp işlerine ve ekonomilerine daha çok katkısı sunmalarına imkan sağlayacağım. Biz Devrek TSO’ya ve çok değerli üyelerine güç vermeye geliyoruz. Bizim makam mevki ve koltuk derdimiz yok. Kendimizi iş dünyasında kanıtlamış insanlarız. Devrek TSO’nun hepsi birbirinden çok değerli üyelerinin TOBB’nin Nefes Kredisinden de çok daha fazla istifade etmeleri halinde hem kendileri hem çalışanları hem de Devrek ekonomisi büyük katkı görecektir. Güçlü bir yönetimle güçlü olarak Devrek TSO’da göreve gelip Devrek ve Gökçebey ekonomisine de şahsi fedakarlıkta da bulunarak güç katmaya da geliyoruz. Sanayicisi, tüccarı kısacası iş dünyası olarak hep birlikte kazanacağız ki çalışanımız da aileleri de ve insanlarımız da bu mutluluğu burada yaşasınlar."

Nefes kredisinin detaylarını verdi
Nefes Kredisinde faizlerin aylık yüzde 0,99 yıllık yüzde 11,88 olarak belirlendiğini kaydeden Civak Nefes Kredisi hakkında şu detayları verdi:
"Kredi vadesi, ilk 6 ay geri ödemesiz üyeler ilk 6 ay kredinin sadece faizini ödeyecek takip eden 12 ay eşit taksitli eden 12 olmak üzere toplam 18 ay olacaktır. İlk 6 ay sadece kredinin faizi ödenecektir. Kredi kullanma üst limiti 200.000 dir. -Krediler Halk Bankası Devrek Şubesi Ziraat Bankası Devrek Şubesi ve Vakıflar Bankası Devrek Şubesi aracılığı ile verilecektir. Kredi kullanmak için Odamızdan Faaliyet Belgesi üyelerimiz adına ücretsiz olarak düzenlenmektedir. Kredi kullanmak isteyen firmalar Banka şubelerine Faaliyet Belgesi ile birlikte başvurmaları gerekmektedir. Bankaların TOBB Nefes Kredisi için alacağı masraf kefalet oranının %0,03’ü (on binde üç) ile sınırlı olacaktır.”

"TSO’nun çok değerli üyelerine güvenimiz tam"
Devrek TSO Meslek Komitesi asıl ve yedek üye seçimi ile Meclis asıl ve yedek üye seçimlerinin 7 4 2018 günü odanın hizmet binasında 10.00 ile 17.00 saatleri arasında yapılacak olduğunu ifade eden Ertan Civak, “Ben ve arkadaşlarım TSO’nun hepsi birbirinden değerli üyelerini ayaklarına kadar iş yerlerine giderek ziyaret edip desteklerini istedik. Bazı arkadaşlarımızı yerlerinde bulamayıp onlara da selam ve sevgilerimizi kendilerine ileterek seçim çalışma sürecimizi tamamladık. Oy pusulalarımızı dağıtmak için komitedeki meclis üyesi adayı arkadaşlarımız kendilerini şahsen bir kez daha ziyaret edecekler. Artık karar çok değerli TSO üyelerimizin. Biz Devrek ve Gökçebey’i şaha kaldıracak olan projelerimizi uygulamada kendimize güveniyoruz. TSO’nun hepsi birbirinden değerli üyelerinin de bize güvenerek oylarıyla destek vererek Devrek TSO’nun yönetimine bu defa güçlü bir şekilde gelmemize yardımcı olmalarını bekliyoruz” diye konuştu.

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