TSO Başkanı Şükrü Keskin, oda seçimlerini değerlendirdi

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanlığına seçilen Şükrü Keskin, seçimlerinin yüksek bir katılımla gerçekleştirildiği söyleyerek, "Kendilerini temsil edecek kişileri seçmek üzere oy kullanmaya gelen tüm üyelerimize seçimlere gösterdikleri ilgi ve alakadan ötürü çok teşekkür ederim" dedi.
Keskin, yaptığı basın açıklamasında, geniş bir katılımla gerçekleşen Bilecik TSO meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimlerinin ardından, odalarının Meclis Başkanlık Divanı, Yönetim Kurulu ve Birlik Genel Kurul Delege seçimlerini de tamamlandığı söyledi. Seçimlerimizin yüksek bir katılım ile gerçekleşmesi kendilerini mutlu ettiğin ifade eden Keskin, sözlerine şöyle devam etti;
"Önümüzdeki dört yıl boyunca oda yönetiminde görev alacağımız ekibimizle beraber çok çalışarak Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasını en iyi noktaya getirmek hedefi ile görevimize başladık. Üyelerimizin beklentilerini karşılamak, sorunlarına çözüm bulmak, mesleki faaliyetlerini geliştirmek, ilimizin ekonomik ve sosyal anlamda gelişmesi için yeni projeler üretmek adına çıktığımız bu yolda paydaş kurum ve kuruluşlarla ve üyelerimizle işbirliği içerisinde çalışmayı hedefledik ve bunu başaracağımıza inancımız tamdır. Odaların temel yapı taşı olan meslek komitelerinin etkin bir şekilde çalışması ve aylık olağan toplantılarında meslek gruplarının beklentilerini tarafımıza aktarmaları en temel çalışma prensibimiz olacak. Komitelerden gelen her türlü öneri ve görüş tarafımızca dikkate alınacak ve çalışma programımıza dahil edilecektir. Bu şekilde katılımcı bir çalışma modeli uygulayarak üye memnuniyetini üst düzeyde tutmaya çalışacağız. Komitelerimizden gelecek her türlü görüş ve öneriyi kamu kurumları nezdinde dile getirecek ve takipçisi olacağız. Çatı kuruluşumuz olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne üyelerimizin beklentilerini ileteceğiz ve konunun devletin üst makamlarına taşınması noktasında talep kar olacağız. Görev süremiz içerisinde üyelerimizin mesleki yeterliliklerini geliştirmek adına eğitim programları düzenleyeceğiz. Üyelerimizden gelen eğitim taleplerini dikkate alarak eğitim takvimi oluşturacak ve bu takvime sadık kalarak üyelerimizin ve çalışanlarının niteliklerini artırmaya yönelik çaba sarf edeceğiz. Ayrıca üyelerimizin kendi alanlarındaki teknolojik yenilikleri ve uygulamaları takip edebilmeleri adına fuar katılım organizasyonları düzenleyeceğiz. Fuarları takip ederek düzenlenen fuarın hedef kitlesi olan üyelerimizin fuarlara katılımlarını sağlayacağız. İlimizin ve üyelerimizin ekonomik ve sosyal olarak gelişimine katkı sunacak projeler üreterek Devletimizin ilgili kurumlarından alacağımız desteklerle bu projeleri hayata geçireceğiz ve uygulayıcısı olacağız. Bizden önceki yönetimler tarafından başlanmış olan projelerin takipçisi olacağız ve bu projelerin sağlıklı bir şekilde tamamlanmasını sağlayacağız" dedi.
"28 meclis üyesi arkadaşımız görevlere layık gören üyelerinin beklentilerini boşa çıkartmayacaktır"
Keskin, açıklamasında Bilecik’e yeni yatırımlar çekmek, gençlerimize istihdam alanları açmak adına üzerine düşeni yapacaklarını belirterek şunları söyledi;
"İlimize gelen kişi ve kurumlara rehberlik ederek onları ilimize yatırım yapmaya teşvik edeceğiz. Ayrıca ilimizde bulunan kurum ve kuruluşların mevcut kapasitelerini artırma noktasında yapacakları her türlü faaliyette sonuna kadar destekçileri olacağız. düzenleyeceğimiz girişimcilik eğitimleri ile yeni girişimciler ortaya çıkarma noktasında itici güç olacağız. Kısaca odamızın kuruluş amaçlarına uygun olarak ve kuruluş kanunumuzun bizlere tanıdığı yetkiler çerçevesinde, yukarıda bahsetmiş olduğum faaliyetler benzeri, üyelerimizin ve ilimizin kalkınması anlamında daha bir çok fikir üreteceğiz ve hayata geçireceğiz. Üyelerimizden gelecek bildirimleri de dikkate alarak mesai mefhumu gözetmeden var gücümüzle çalışarak bulunduğumuz makamların hakkını vereceğiz. Mevzuat ve kanunlar çerçevesinde üyelerimize en faydalı hizmetleri vereceğimizden üyelerimizin hiçbir şüphesi olmasın. Ben ve seçilen tüm arkadaşlarımız maddi bir getirisi olmayan bu makamlara, tamamen gönüllülük esası ile üyelerimize hizmet etmek üzere seçildik. İşimizden, ailemizden ve özel hayatımızdan feragat ederek vereceğimiz hizmetlerde üyelerimizin bizden desteklerini esirgememelerini, odamızca düzenlenecek faaliyetlere katılım sağlamalarını şahsım ve komitelerde ve mecliste yer alan arkadaşlarım adına rica ediyorum. Kamuoyunun şunu bilmesini isterim ki vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır felsefesini benimsemiş 28 kişiden oluşan Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Meclisinde görev yapan bu ekip kendilerini bu görevlere layık gören üyelerinin beklentilerini boşa çıkartmayacaktır. Üye memnuniyetinin sağlanması ve ilimizin gelişmesi anlamında ellerinden gelenin fazlasını yapacaklardır."
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