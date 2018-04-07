TSO seçimlerinde Ekicioğlu güven tazeledi

Kırşehir’de iki adayın yarıştığı Ticaret Sanayi Odası seçimini mevcutta başkanlık görevini yürüten Selehattin Ekicioğlu kazandı. Ekicioğlu, 12 meslek gurubundan 27 kişilik meclis üyesinin 25’inin oyunu alarak tekrar güven tazeledi.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından açıklama yapan TSO Başkanı Selehattin Ekicioğlu, "Aslında kimse kaybetmedi. Herkes kazandı. Diğer kaybeden arkadaşlarımızı biz kaybetti olarak görmüyoruz. Kırşehir kazandı. Sadece tek kaybeden var. İnternet çetesi ve onun arkasında ki güçler kaybetti" dedi.

Ekcioğlu, şunları kaydetti:

"Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odasının bin 600 üyesi kazandı. Bundan dolayı bütün üyelerimize, bize gönül veren bütün arkadaşlarımıza, bütün üyelerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. 2009’dan bu yana daha ileriye taşımak için uğraştığımız odamızı yine aynı çaba ile elimizdeki 60 milyonluk hibe projesi var. Bunu Kırşehir’e kazandırmak için elimizden gelen çabayı harcıyoruz ve harcamaya da devam edeceğiz. Ticaret Odası Başkanımız elindeki projelerin temelini at ondan sonra git, dedi ve bizi buraya itti. Desteğini hiç esirgemedi."

TSO Başkanlığı görevini yürüten Selehattin Ekicioğlu’nun karşısına Hasan Eraslan rakip olarak çıkmıştı.