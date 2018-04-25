“Tsunami” resim sergisi Maltepe’de açıldı

Ressam Hayrettin Erses’in, “Tsunami” isimli resim sergisi, Maltepe’de sanatseverlerle buluştu.
Maltepe Belediyesi Prof. Dr.Türkan Saylan Kültür Merkezi, sanat yaşamına Bodrum’da devam eden ressam Hayrettin Erses’in, “Tsunami” isimli resim sergisinin açılışına ev sahipliği yaptı.
Sergide, deniz ve okyanuslarda şiddetli depremler neticesinde ortaya çıkan tsunamiyi konu aldığı eserlerine de yer veren Hayrettin Erses, "Tsunamiyi, ulaşım ve iletişim olanaklarının az olduğu zamanlarda pek bilmiyorduk ama şimdi biliyoruz. Son tsunamilerden sonra denizlerin o kadar da masum olmadığını düşündüğümden, resimlerimde masumluk, sakinlik,huzur ve mutluluğu aramaya çalıştım" dedi.
Sergi, 29 Nisan’a kadar Galeri Maltepe’de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.
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