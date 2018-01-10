TSYD 54. Antalya Semineri

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, taraftarı ve geleneği olan kulüplerle şampiyonluk için yarışmanın kolay olmadığını söyledi.

Avcı, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Golf Resort Hotel'de Türkiye Spor Yazarları Derneğinin (TSYD) bu yıl 54'üncüsünü düzenlendiği seminerin 'Lider Olmanın Dayanılmaz Ağırlığı' oturumuna katıldı.

Medipol Başakşehir'de çok önemli işler başardıklarını anlatan Avcı, "Geçen sene itibarıyla değişen oyuncu kalitesi ve profiliyle beraber bugün 36 puanla ligin tepesinde bulunan, yarışın içinde olan bir kulübüz. Takımımız bu sene 10 Avrupa maçı oynadı. Bunların 4 tanesi UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı. Ağustosta başlayan sezonda 4,5 ayda 30 resmi müsabaka oynadık ve yaş ortalamamız 30." ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir'de bir kültür oluşturmaya çalıştıklarını belirten Abdullah Avcı, şöyle devam etti:

"İlk defa bu sene şampiyonluğa biz de oyunuyoruz dedim. Bu sene oyuncu kalitemiz ve oyun kalitemiz arttı. Özellikle ilk yarıda şampiyonluk yarışındaki takımlara karşı oynanan oyun ve skor bizi bunu söylemeye itti. Bu camialarla yarışmak kolay değil. Şampiyon oluruz ya da olmayız ama şampiyon gibi oynamaya devam edeceğiz."