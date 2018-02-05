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Gözaltındaki 8 TTB yöneticisi serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ | 05.02.2018 18:29 | Son Güncelleme

Gözaltındaki TTB Merkez Konsey üyesi 8 hekim adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Savaş bir halk sağlığı sorunudur" başlıklı bildiriyi yayınladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyeleri Prof. Dr. Raşit Tükel, Prof. Dr. Taner Gören, Prof. Dr. Funda Obuz, Dr. Hande Arpat, Dr. Selma Güngör, Dr. Sezai Berber, Dr. Yaşar Ulutaş, Dr. Bülent Nazım Yılmaz bugün Ankara Adliyesi’ne getirildi.

TTB yöneticilerine destek olmak amacıyla KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TMMOB Başkanı Emin Koramaz, HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Halkın TKP'si Genel Başkanı Erkan Baş, Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, KESK Genel Sekreteri Ramazan Gürbüz, İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, SES Başkanı İbrahim Kara, cuma günü serbest bırakılan TTB yöneticileri Sinan Adıyaman, Ayfer Horasan ve Şeyhmus Gökalp ve halen gözaltına olan merkez konseyi üyelerinin aileleri de Ankara Adliyesi'ne geldi.

Gözaltındaki 8 TTB yöneticisinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
"Türk Tabipler Birliği " ne güzel bir İsim Münafık; Kısaca Tarifi "Bizdenmiş gibi görünen ama Bizden olmayan" İsmi Kemal olur,Selin olur ,Sezgin olur, Türk Tabipler Birliği olur, serdar olur murat olur vs. "Bizden" zannedersin ama asla Bizden değildir,hiçbirzamanda olamamıştır
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