Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, sağlıkta yaşanan şiddet olaylarına ilişkin, "Konunun çözümünün, sağlık çalışanlarını çoktan aştığını, artık toplumca tutum alınması gerektiğini bir kez daha teyit ettik." dedi.

TBB Merkez Konseyi ve 30 tabip odasından oluşan heyet, sağlıkta şiddet konusunda yapılan çalışmaları değerlendirmek üzere Şanlıurfa Tabip Odasının ev sahipliğinde, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Toplantı Salonu'nda bir araya geldi.

Toplantının ardından gazetecilere açıklamada bulunan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Adıyaman, son dönemlerde sağlık alanında çok sayıda şiddet olayının yaşandığını ve hekimlerin can güvenliği sorununun ortaya çıktığını belirtti.

Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Bölümü'nde bir hasta yakını tarafından darbedilen Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'ın yaşadığı olayın, sağlıktaki şiddetin geldiği noktayı gözler önüne serdiğini vurgulayan Adıyaman, sağlık çalışanlarının yaşadığı şiddeti ele almak, çözümleri üzerine görüşmek, alınan kararları paylaşmak üzere toplandıklarını aktardı.