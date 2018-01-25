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TTB'nin 'savaş' açıklamasına Antalyalı doktorlardan tepki

GÜNCEL HABERLERİ | 25.01.2018 17:42 | Son Güncelleme 36 dakika önce

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da bir grup doktor, Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) birlikte düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili açıklamasına tepki gösterdi.

Kepez Devlet Hastanesi önünde bir grup doktor adına açıklamayı, Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Süleyman Coşkun yaptı. TSK'nın operasyonunu desteklediklerini söyleyen Op. Dr. Süleyman Coşkun, "Şahsımın üyesi olmadığı, ancak milli ve manevi değerlere bağlı birçok hekim arkadaşımızın üyesi bulunduğu TTB operasyonu eleştirmiş ve sözde barış çağrısı yapmıştır. Daha önce Ayn-el Arab bölgesinde yaşanan operasyon sırasında da aynı tutumu sergileyen ve adeta terör örgütleri ağzıyla yapılan bu açıklamayı kabul etmemiz ve içimize sindirmemiz mümkün değildir" dedi.

Kendi meslek grubundan hekim arkadaşları ve sağlık çalışanlarının görev başında saldırıya uğrayıp, darp edildiğini ve şehit düştüğünü ifade eden Op.Dr. Coşkun, "Böyle durumlarda dut yemiş bülbüle dönen bu birliğin yaptığı açıklamayı bir Türk hekimi olarak tanımıyoruz. Ben ve benim gibi düşünen milli ve manevi değerlerine bağlı hekimler olarak buradan bir kez daha haykırıyoruz ki; bu birlik bizi temsil etmiyor ve edemiyor" diye konuştu.

Açıklamayı yapan doktor meslektaşlarını ağır cümlelerle eleştiren Op. Dr. Süleyman Coşkun, "Bizlere göre asıl bu açıklamaları yapanların kendi ruh hallerini kontrol ettirmeleri gerekmektedir. Eğer bu şahıslar istiyorlarsa, ücretsiz olarak bizler kendilerini tedavi etmeye hazırız" dedi.

TTB AÇIKLAMASINDA NE VARDI?

TTB'den dün yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Biz hekimler uyarıyoruz: Savaş, doğada ve insanda tahribat yapan, toplumsal yaşamı tehdit eden, insan eliyle yaratılan bir halk sağlığı sorunudur. Her çatışma, her savaş; fiziksel, ruhsal, sosyal ve çevresel sağlık açısından onarılmaz sorunlara yol açarak büyük bir insani dramı da beraberinde getirir. Yaşatmaya ant içmiş bir mesleğin mensupları olarak, yaşamı savunmanın, barış iklimine sahip çıkmanın birincil görevimiz olduğunu aklımızdan çıkarmıyoruz. Savaşla baş etmenin yolu, adil, demokratik, eşitlikçi, özgür ve barışçıl bir yaşam kurmak ve bunu sürekli kılmaktır. Savaşa hayır, barış hemen şimdi."

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