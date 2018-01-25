TTB'nin 'savaş' açıklamasına Antalyalı doktorlardan tepki

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da bir grup doktor, Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) birlikte düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili açıklamasına tepki gösterdi.

Kepez Devlet Hastanesi önünde bir grup doktor adına açıklamayı, Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Süleyman Coşkun yaptı. TSK'nın operasyonunu desteklediklerini söyleyen Op. Dr. Süleyman Coşkun, "Şahsımın üyesi olmadığı, ancak milli ve manevi değerlere bağlı birçok hekim arkadaşımızın üyesi bulunduğu TTB operasyonu eleştirmiş ve sözde barış çağrısı yapmıştır. Daha önce Ayn-el Arab bölgesinde yaşanan operasyon sırasında da aynı tutumu sergileyen ve adeta terör örgütleri ağzıyla yapılan bu açıklamayı kabul etmemiz ve içimize sindirmemiz mümkün değildir" dedi.

Kendi meslek grubundan hekim arkadaşları ve sağlık çalışanlarının görev başında saldırıya uğrayıp, darp edildiğini ve şehit düştüğünü ifade eden Op.Dr. Coşkun, "Böyle durumlarda dut yemiş bülbüle dönen bu birliğin yaptığı açıklamayı bir Türk hekimi olarak tanımıyoruz. Ben ve benim gibi düşünen milli ve manevi değerlerine bağlı hekimler olarak buradan bir kez daha haykırıyoruz ki; bu birlik bizi temsil etmiyor ve edemiyor" diye konuştu.