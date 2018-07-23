Türk Tarih Kurumunca (TTK), Lozan Antlaşması'nın imzalanmasının 95. yıl dönümünde, İstiklal Harbi şehitlerini anmak ve Lozan Antlaşması'nın önemini anlatmak amacıyla kısa film hazırlandı.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki TTK, internet sitesinde ve sosyal medya hesabında, Lozan Antlaşması'nın imzalanmasının 95. yıl dönümünde İstiklal Harbi şehitlerini anmak amacıyla hazırlanan "Misak-ı Milli'den Lozan'a 95. Yıl İstiklal Harbi Şehitlerimize Vefa" isimli belgesel filmi yayınladı.

Filmde, Lozan Antlaşması'nın Sevr'de diz çöktürülmek istenen Türk Milleti'nin istiklalini ilan eden belge olduğu vurgulandı.

Boğazlar, Adalar, Batı Trakya, Fener Rum Patrikhanesi, Musul ve Hatay'ın Lozan Antlaşması'nda ne şekilde yer aldığının işlendiği filmde, Lozan'da ertelenen konuların, antlaşmanın imzalanmasından sonra yeni antlaşma ve düzenlemelerle çözüme kavuşturulduğu anlatıldı.

