TTO Başkanı Olgun, “Torbalı, İzmir’in en gözde ilçesi olmaya aday”

Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, Torbalı’da özellikle metro hattının devreye girmesiyle birlikte hızlı bir yatırım ve gelişim sürecinin başlamış olduğunu söyledi.

Son dönemlerde İzmir’in Torbalı ilçesinde üst üste yapılan yatırımlar başta arsa olmak üzere tüm gayrimenkul fiyatlarını artırırken, ilçe yatırımcıların da ilgisini çekiyor. İlçenin farklı sektörlerden birçok yatırımcıya hitap ettiğini dile getiren Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, gerek sanayi gerek üretim gerekse de nüfus yoğunluğu açısından artış gösteren Torbalı’da yeni yatırımların yolda olduğu bilgisini verdi.

İzmir kent merkezinin artan nüfustan dolayı giderek sıkıştığını ve özellikle Torbalı bölgesinin yeni kent merkezi olmaya aday olduğunu kaydeden Olgun, “Sadece şahıslar değil, birçok kamu kuruluşu ve kurumsal şirket de artık Torbalı’da yeni yatırımlara başladı. Özellikle artan nüfusu karşılamak için yapılan inşaat projeleri sıradan olmanın ötesinde markaları ve kaliteleri ile İzmir’de adlarından söz ettiriyorlar. Torbalı bölgesinde çalışan beyaz yakalı nüfusun ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra orta ve alt gelir seviyesindeki vatandaşlarımız için de öncelikle Ayrancılar bölgesinde çok büyük ve kapsamlı yatırımlar yapılacak” diye konuştu.