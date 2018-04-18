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TTO Başkanı Olgun, “Torbalı, İzmir’in en gözde ilçesi olmaya aday”

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 10:56 | Son Güncelleme

Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, Torbalı’da özellikle metro hattının devreye girmesiyle birlikte hızlı bir yatırım ve gelişim sürecinin başlamış olduğunu söyledi.Son dönemlerde İzmir’in Torbalı ilçesinde üst üste yapılan yatırımlar başta arsa olmak üzere tüm gayrimenkul fiyatlarını artırırken, ilçe yatırımcıların da ilgisini çekiyor.

TTO Başkanı Olgun, “Torbalı, İzmir’in en gözde ilçesi olmaya aday”

Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, Torbalı’da özellikle metro hattının devreye girmesiyle birlikte hızlı bir yatırım ve gelişim sürecinin başlamış olduğunu söyledi.
Son dönemlerde İzmir’in Torbalı ilçesinde üst üste yapılan yatırımlar başta arsa olmak üzere tüm gayrimenkul fiyatlarını artırırken, ilçe yatırımcıların da ilgisini çekiyor. İlçenin farklı sektörlerden birçok yatırımcıya hitap ettiğini dile getiren Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, gerek sanayi gerek üretim gerekse de nüfus yoğunluğu açısından artış gösteren Torbalı’da yeni yatırımların yolda olduğu bilgisini verdi.
İzmir kent merkezinin artan nüfustan dolayı giderek sıkıştığını ve özellikle Torbalı bölgesinin yeni kent merkezi olmaya aday olduğunu kaydeden Olgun, “Sadece şahıslar değil, birçok kamu kuruluşu ve kurumsal şirket de artık Torbalı’da yeni yatırımlara başladı. Özellikle artan nüfusu karşılamak için yapılan inşaat projeleri sıradan olmanın ötesinde markaları ve kaliteleri ile İzmir’de adlarından söz ettiriyorlar. Torbalı bölgesinde çalışan beyaz yakalı nüfusun ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra orta ve alt gelir seviyesindeki vatandaşlarımız için de öncelikle Ayrancılar bölgesinde çok büyük ve kapsamlı yatırımlar yapılacak” diye konuştu.

“Yatırımcılar karlı çıkacak”
Bölgenin genelinde en az 25 bin civarında konut ihtiyacı bulunduğuna dikkat çeken Abdulvahap Olgun, imar konusunda Bahçelievler, Yazıbaşı, Kuşçuburun ve Pancar mevkilerinin öne çıktığını söyledi. “Bu mevkiler önümüzdeki yıllarda binlerce konutun ve ticari yapıların yer alacağı büyük plan ve inşaat alanları olacak” diye konuşan Olgun şöyle devam etti: “Metrekare bazında arsa fiyatları istikrarlı bir artış sergiliyor ve yükselmeye de devam edecek. Bu bölgede ikamet eden vatandaşlar yakın zamanda bu büyük gelişim ve kazançtan faydalanmak için arsalarını satma konusunda acele etmesinler; uygun zamanı beklesinler.”

TTO Başkanı Olgun, “Torbalı, İzmir’in en gözde ilçesi olmaya aday”

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