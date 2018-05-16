TTÖMER, Kırgızistan'da 35 bin kişiye Türkiye Türkçesi öğretti

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'da, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğinin eğitim programları sayesinde 22 yılda 35 bin kişi Türkiye Türkçesi öğrendi.

Büyükelçilik bünyesindeki Türkiye Türkçesi Eğitim Merkezi (TTÖMER) tarafından Bişkek Büyük Konser Salonu'nda kursiyerler arasında şarkı yarışması yapıldı.

Yarışma öncesinde konuşan Bişkek Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Recep Sula, "Türkiye Türkçesi Eğitim Merkezi, Kırgızistan'da 22 yılda 35 bin kişiyi Türkiye Türkçesiyle tanıştırdı." dedi.

Sula, ülkede bu yıl bin 100 mezun veren TTÖMER'in ve Türkiye Türkçesi eğitim faaliyetlerinin önemine değindi.

Türkçe kurslarının Bişkek, Oş, Celalabad ve Talas bölgelerinde verildiğini belirten Sula, "Kardeş Kırgız dilini de birlikte öğreniyoruz. Bunun için desteğini esirgemeyen Kırgızistan'daki tüm kurum ve kuruluşlara ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'de Filistinlilere yönelik katliamıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Recep Sula, "Ramazan öncesinde, baskıcı, insanlıktan nasibini almamış ve insanlığı tanımayan bir yaklaşımla Filistinli kardeşlerimizin şehit edilmelerini büyük üzüntü ve Türkiye Cumhuriyeti olarak, 3 günlük yas ilan ettiğimizi dile getirmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından 10 kursiyer finalist Türkçe şarkılar seslendirdi. Yarışmayı Sertab Erener'in "İyileşiyorum" parçasını seslendiren kursiyer kazandı.

Türk Hava Yolları (THY) tarafından kursiyerler için düzenlenen çekilişle Türkiye'ye bilet kazanan iki kursiyere biletlerini THY Kırgızistan Genel Müdürü Özgür Suuçak teslim etti.

Kırgız ve Türk halk oyunları gruplarının sahne aldığı yarışmanın sonunda ünlü Kırgız sanatçı Mirbek Atabekov da şarkı söyledi.