HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

TTÖMER, Kırgızistan'da 35 bin kişiye Türkiye Türkçesi öğretti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 01:24 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Recep Sula: - "Türkiye Türkçesi Eğitim Merkezi, Kırgızistan'da 22 yılda 35 bin kişiyi Türkiye Türkçesiyle tanıştırdı"

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'da, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğinin eğitim programları sayesinde 22 yılda 35 bin kişi Türkiye Türkçesi öğrendi.

Büyükelçilik bünyesindeki Türkiye Türkçesi Eğitim Merkezi (TTÖMER) tarafından Bişkek Büyük Konser Salonu'nda kursiyerler arasında şarkı yarışması yapıldı.

Yarışma öncesinde konuşan Bişkek Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Recep Sula, "Türkiye Türkçesi Eğitim Merkezi, Kırgızistan'da 22 yılda 35 bin kişiyi Türkiye Türkçesiyle tanıştırdı." dedi.

Sula, ülkede bu yıl bin 100 mezun veren TTÖMER'in ve Türkiye Türkçesi eğitim faaliyetlerinin önemine değindi.

Türkçe kurslarının Bişkek, Oş, Celalabad ve Talas bölgelerinde verildiğini belirten Sula, "Kardeş Kırgız dilini de birlikte öğreniyoruz. Bunun için desteğini esirgemeyen Kırgızistan'daki tüm kurum ve kuruluşlara ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'de Filistinlilere yönelik katliamıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Recep Sula, "Ramazan öncesinde, baskıcı, insanlıktan nasibini almamış ve insanlığı tanımayan bir yaklaşımla Filistinli kardeşlerimizin şehit edilmelerini büyük üzüntü ve Türkiye Cumhuriyeti olarak, 3 günlük yas ilan ettiğimizi dile getirmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından 10 kursiyer finalist Türkçe şarkılar seslendirdi. Yarışmayı Sertab Erener'in "İyileşiyorum" parçasını seslendiren kursiyer kazandı.

Türk Hava Yolları (THY) tarafından kursiyerler için düzenlenen çekilişle Türkiye'ye bilet kazanan iki kursiyere biletlerini THY Kırgızistan Genel Müdürü Özgür Suuçak teslim etti.

Kırgız ve Türk halk oyunları gruplarının sahne aldığı yarışmanın sonunda ünlü Kırgız sanatçı Mirbek Atabekov da şarkı söyledi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şarkı yarışması TTÖMER Türkiye Türkçesi Eğitim Merkezi

En Çok Okunan Haberler

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Reuters yayımladı! 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi sonucu

Reuters yayımladı! 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi sonucu

İsrail Türkiye başkonsolosunun ülkeyi terk etmesini istedi!

İsrail Türkiye başkonsolosunun ülkeyi terk etmesini istedi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'e meydan okudu: Bizim de farklı karşılıklarımız olacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'e meydan okudu: Bizim de farklı karşılıklarımız olacaktır

Emre Can, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini reddetmiş

Emre Can, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini reddetmiş

Suudi Arabistan'dan İsrail hamlesi! Dünyaya böyle duyurdular

Suudi Arabistan'dan İsrail hamlesi! Dünyaya böyle duyurdular

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman ile görüştü

Başbakan Yıldırım: Cumhurbaşkanımız Filistin konusunda duruşunu ortaya koydu

Başbakan Yıldırım: Cumhurbaşkanımız Filistin konusunda duruşunu ortaya koydu

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde karakola roketli saldırı: Yaralı askerler var!

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde karakola roketli saldırı: Yaralı askerler var!

Netanyahu'nun küstahlığına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan tane tane cevap verdi!

Netanyahu'nun küstahlığına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan tane tane cevap verdi!

Bursa'da AK Partili belediye meclis üyesi Fehmi Kulaber'e silahlı saldırı!

Bursa'da AK Partili belediye meclis üyesi Fehmi Kulaber'e silahlı saldırı!

ABD'den sonra Guatemala da büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacak

ABD'den sonra Guatemala da büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.