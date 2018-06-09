EDİRNE (AA) - Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan, Trakya Üniversitesi'nin (TÜ) 2018-2019 eğitim yılında bin 412 uluslararası öğrenci alacağını belirterek, ayrılan kontenjanın son yılların "rekoru" olduğunu söyledi.
Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TÜ'nün 2023 yılı için 10 bin uluslararası öğrenci hedefine emin adımlarla ilerlediğini ifade etti.
TÜ'nün 2018-2019 eğitim yılında rekor sayıda uluslararası öğrenci alacağını aktaran Çalışkan, şöyle devam etti:
"Bu sene büyük bir artışla bin 412 uluslararası öğrenci kontenjanı ayrıldı. Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun 2023'teki 10 bin uluslararası öğrenci hedefine hızla ilerleniyor. Özellikle Balkanlar'dan gelen öğrenciler kontenjan artırılmasından oldukça memnun. TÜ, Balkanlar'a hitap eden büyük bir üniversite. Bin 412 kontenjandan bin 191'i Balkan ülkelerinden gelecek öğrencilere ayrıldı. Bu rakam bize göre önemli bir rakam. Balkanlar'da yaşayan öğrenciler rahatlıkla Edirne'ye gelip TÜ'yü tercih edebilecek. Üniversitemizde yabancı öğrencilerin ödediği harç miktarı Türk öğrencilerin ödediği harç miktarına düşürülmüştü. Bu da özellikle Balkanlar'daki ekonomik durumu göz önüne alınca önemli bir avantaj. Bu sene de yine aynı harç ücretleri ödenecek. Bu da öğrenciler için önemli bir kolaylık oluyor. TÜ, eğitim kalitesi bakımından kendisini ispat etmiş bir üniversite. Bu doğrultuda kaliteli eğitim sistemi her geçen gün gelişiyor."
Çalışkan, dernek olarak kentte öğrenim gören uluslararası öğrencilere gerekli destekleri verdiklerini belirtti.
- "Edirne uluslararası öğrenciler açısından güzel bir kent"
Edirne'nin uluslararası öğrenciler açısından güzel bir kent olduğunu aktaran Çalışkan, "2017-2018 eğitim döneminde TÜ'de 50 farklı ülkeden 2 bin 700'e yakın uluslararası öğrenci eğitim görmekteydi. Biz de dernek olarak tüm öğrencilerimize maddi ve manevi her türlü desteği vermeye çalıştık ve çalışmalarımız devam edecek. Özellikle kayıt döneminde rehberlik ve danışmanlık hizmeti veriyoruz. Türkiye'de verilen eğitim kalitesi sayesinde ülkemiz bir eğitim üssü haline gelmeye başladı. TÜ de buna destek veren üniversitelerin başında geliyor. Edirne'de uluslararası öğrenci sayısının artmasında önemli katkıları olan TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na ve üniversitemize çok teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.
Trakya Üniversitesi uluslararası öğrenci başvuruları, 11-27 Haziran tarihlerinde yalnızca "Ortaöğretim Not Ortalaması" ile internet üzerinden yapılacak.
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