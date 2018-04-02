Tuareg Şeyhleri Türkiye’ye geldi

Tuareg kabilesinin siyasi, sosyal ve kültürel temsilcilerinden oluşan heyet, bir hafta süreyle Türkiye’de kalacak. Ankara’da da temaslarda bulunacak olan heyetin ilk olarak Türkiye’nin Libya Özel Temsilcisi AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ve Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüşmesi bekleniyor. Heyet, Ankara’daki temaslarını tamamladıktan sonra İstanbul’da ise bazı kültürel etkinliklere katılacak. Tarihçi yazar Fnayet Alkoni de İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Küçük Konferans Salonunda 06 Mayıs’ta Tuaregler ve İslam Kültür Medeniyetindeki Yeri isimli konferans verecek.

TUAREG KABİLESİ HAKKINDA

Tuareg olarak bilinen kabile Libya’da Tavarıklar olarak tanınıyor. Libya, Nijer, Çad, Cezayir, Mali ve Burkina Faso gibi ülkelere yayılmış Sahra Çölü'nü kendilerine mesken edinmiş büyük bir kabiledir. Kökenleri Endülüs Fatihi Tarık Bin Ziyad ile aynı Amaziklilerdir. Libya’nın güneyi olan Fizan’da en büyük 3 kabileden biridir. Libya’da genel olarak Gadamis, Ubari, Sehbe, Gad gibi bölgelerde yoğun olarak bulunmaktadırlar. Tüm Tuaregler resmi olmayan rakamlara göre sayıları 3,5 milyondur.

(İHA)