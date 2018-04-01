Tuareg Şeyhleri Türkiye’de

Tuareg’lerin Libya’daki önde gelen kabile şeyhleri ve bazı üyeleri, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye geldi.

Sahra çölünün kadim sahipleri Mavi Giyinenler olarak bilinen Tuareg’lerin Libya’daki önde gelen kabile şeyhleri, çeşitli görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye’ye geldi. Libya Tuareg Kabileleri Meclisi Başkanı Moulay Iqdeedi Amaa Qineedi Qineedi, Tuareg Kabilesi Şeyhi Ahmed Matku Neenu Mustafa ve Tuareg Kabileleri Kültür Meclisi Başkanı Aboulbakr Alfaqi Anqidazin Abkidah’ın da aralarında bulunduğu 10 kişilik heyet, Libya’nın başkenti Trablus’tan havalanan uçakla saat 23.00 sıralarında Atatürk Havalimanına geldi. Heyeti Havalimanının VİP bölümünde İHH İnsani Yardım Vakfı yetkilileri karşıladı.

Ankara ve İstanbul’da temaslarda bulunacaklar

Tuareg kabilesinin siyasi, sosyal ve kültürel temsilcilerinden oluşan heyet, bir hafta süreyle Türkiye’de kalacak. Ankara’da da temaslarda bulunacak olan heyetin ilk olarak Türkiye’nin Libya Özel Temsilcisi AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ve Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüşmesi bekleniyor. Heyet, Ankara’daki temaslarını tamamladıktan sonra İstanbul’da ise bazı kültürel etkinliklere katılacak. Tarihçi yazar Fnayet Alkoni de İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Küçük Konferans Salonunda 06 Mayıs’ta Tuaregler ve İslam Kültür Medeniyetindeki Yeri isimli konferans verecek.