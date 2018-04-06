"Tuaregler ve İslam Kültür Medeniyetindeki Yeri" konferansı

İSTANBUL (AA) - Tarihçi yazar Fnayet Alkoni, Fransa yüzünden bölündüklerini belirterek, "Tuareglerin bugün birlik olmamasında ve çeşitli yerlere dağılmasındaki tek sebep Fransa'dır. Fransa'nın 1960 ile 1966 yılları arasında Tuareglerin yaşadığı bölgelerde yaptığı nükleer bomba testleri sonucunda birçok bölgede çeşitli hastalıklar yayıldı ve yer altı suları, bitki örtüsü yok oldu. Birçok insan ise kanser başta olmak üzere hastalıklara yakalandı." dedi.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İlahiyat Fakültesi ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından, "Sahra çölünün kadim sahipleri" ve "mavi giyinenler" olarak bilinen Kuzey Afrika halklarından Tuareglerin, "Tuaregler ve İslam Kültür Medeniyetindeki Yeri" adıyla konferans düzenlendi.

Burada konuşan Alkoni, Türkiye'de bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, amaçlarının Türkiye'deki öğrencilere Tuareg kültürünü anlatmak olduğunu söyledi.

Kuzey Afrika bölgesinde İslam'ın yayılması konusunda Tuareg'lerin büyük katkılar sağladığını vurgulayan Alkoni, "Bu bölgeleri zamanında Tuaregler yönetiyordu ve İslam'ın yayılmasında büyük önem gösterdiler. Burada önemli olan, silah zoruyla bu insanların Müslüman olmasını sağlamadılar. Aksine ticaretle, iknayla, tebliğ çalışmalarıyla buraların İslamlaşmasını sağladılar. O dönemde yoğun bir ticaret vardı. Bu sayede İslam'ın Kuzey Afrika'da yayılmasında Tuaregler etkili oldu." diye konuştu.