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"Tüberkülozla savaşta önemli adım halk bilinci"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 12:11 | Son Güncelleme

"Tüberkülozla savaşta önemli adım halk bilinci"

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de tüberkülozunun görülme sıklığının her yıl düştüğü belirtilerek, özellikle verem savaş dispanserlerinin etkin çalışmaları ve halkın bilinçlenmesiyle bu mücadelenin daha da güçlenmesinin beklendiği bildirildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesinden yapılan açıklamada, insanın var olduğu ilk zamanlardan beri dünyada tüberkülozun varlığının, kalıntılardan anlaşıldığı aktarıldı.

İnsanlık tarihi kadar eski olan bu bakterinin ilk olarak 24 Mart 1882'de bulunduğu, 1996'da bugünün tüm dünyada "Tüberküloz Günü" olarak anılmaya başlandığı belirtilen açıklamada, bu kapsamda Türkiye'de de halkı bilinçlendirmek amacıyla farklı etkinlikler düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada, hastalığın, sosyoekonomik seviyesi düşük, bağışıklık sistemi baskılanmış, alkol ve tütün tüketimi olan ve HIV enfeksiyonuna sahip kişilerde daha fazla görülebildiğine işaret edilerek, şu bilgiler verildi:

"Ateş, kilo kaybı, gece terlemesi, öksürük, balgam çıkarma, kan tükürme en önemli şikayetler arasında yer almaktadır.
İki haftayı aşan öksürük şikayetinde mutlaka akciğer grafisi çekilmelidir. Şüpheli lezyon varlığında balgamın mikroskopik tetkiki ile tanı konulabilmektedir. En az 6 ay süren, düzenli ve uygun alınan bir tedavi sonrası tam bir başarı sağlanabilmektedir. Hasta kişilerin ise teorik olarak tedavi başlandıktan 2 hafta sonra bulaştırıcılığı olmamaktadır.
Ülkemizde etkin olarak uygulanan 'Doğrudan Gözetimli Tedavi Stratejisi' ile tüberküloz kontrolü sağlanabilmektedir. Hastalık tüm dünyada 100 binde 135 sıklıkla görülürken, ülkemizde 100 binde 15 sıklıkta görülmektedir. Her yıl ülkemizde bu oranlar düşmektedir. Özellikle verem savaş dispanserlerinin etkin çalışmaları ve halkın bilinçlenmesi ile tüberkülozla savaşın daha da güçlenmesi beklenmektedir."

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bilimleri Üniversitesi tüberküloz

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