TÜBİTAK 12. Ortaokul Yarışması Atatürk Üniversitesinde Başladı

Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen TÜBİTAK 12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Erzurum Bölge Yarışması’na katılan projelerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde (ATASEM) gerçekleşen açılışa, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Erdal Karaduman ile çok sayıda akademisyen, öğretmen ve öğrenci katıldı.

TÜBİTAK’ın kuruluş gayesinin bilim adamları ve gençlerin faaliyetlerini dinamik bir şekilde desteklemek olduğunu belirten TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Erdal Karaduman, düzenlenen bu yarışmanın önemli bir organizasyon olduğunu belirterek, "12.’si düzenlenen 12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması, 2017 yılına kadar Milli Eğitim bünyesinde ’Bu Benim Eserim’ başlığı altında düzenlenmekteydi. Bu yıldan itibaren bu projeler TÜBİTAK bünyesine alınarak hayata gerçekleştirilmektedir" dedi.

Yarışmaya davet edilmeyen projelerin iyi olmadığının düşünülmemesi gerektiğini vurgulayan Karaduman, etkinliğin bir yarışma olması nedeniyle jüri tarafından zorunlu seçim yapıldığına işaret etti.

Rektör Çomaklı: “Çocuklarımıza Daha Erken Yaşlarda Proje Üretme Bilinci Aşılamalıyız”

Üniversite olarak sadece eğitime önem vermediklerini, teknolojik gelişmelerin de öncelikleri arasında yer aldığını ifade ederek sözlerine başlayan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Atalarımızın “Ağaç yaşken eğilir” sözünden hareketle çocuklarımızı daha erken yaşlarda proje üretme bilinci ve bilimsel düşünce doğrultusunda yetiştirmek zorundayız. Çocuklarımızın zengin hayal dünyasını ancak bu şekilde verimli, üretken bir yapıya kavuşturabiliriz. Hepinizin bildiği üzere günümüzde en pahalı yatırım aracı, insan olarak karşımızda durmaktadır. Yetişen genç kuşaklar için yapılan yatırım belki uzun yıllar sonra meyvelerini vermekte ancak bu yatırımın getirisi de verilen emek kadar büyük olmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Ülkemizin Teminatı Olan Gençlerimizin İçeride Ve Dışarıda Akıllarını Çelmek İsteyenlere Fırsat Vermemeliyiz”

Ülkenin bilim üreten kurumları olarak gelecek nesillere yapılan yatırımlara sahip çıkmak ve onların elimizden alınmasına engel olmak için elimizden geleni yapmak zorundayız. Ülkemizin teminatı olan gençlerimizin içeride ve dışarıda akıllarını çelmek isteyenlere fırsat vermemeliyiz. Bu itibarla çocuklarımızı hem bilgi ve beceri hem de millî ve manevi değerleri temsil etme bakımından tam olarak yetiştirmeliyiz. Okullarımızda verilen eğitimi bu ve bunun gibi etkinliklerle destekleyerek çocuklarımızı devletimizin gelecek vizyonuna sahip çıkan bireyler hâline getirmeliyiz”

“Çocuklarımızın Memleketimize Ve İnsanlığa Büyük Katkılar Sunacağından Şüphemiz Yoktur”

Çocuklarımızın dimağında proje kültürünün yerleşmesi için tertip edilen, her geçen yıl daha başarılı sonuçlar doğuran bu projenin bir parçası olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını dile getiren Rektör Çomaklı: “Büyük ümitler bağladığımız çocuklarımızın hayal dünyasındaki zenginliğin somut projelere dönüşerek memleketimize ve insanlığa büyük katkılar sunacağından şüphemiz yoktur. Bu vesileyle bugün kıymetli projeleriyle aramızda bulunan gençlerimizi, onları proje üretmeleri konusunda destekleyen ve onlara yol gösteren öğretmenlerimizi ve idarecilerimizi en içten duygularla selamlıyorum. Bütün bu gayret ve özveri gerektiren bu süreci yürüten arkadaşlarımıza da teşekkürlerimi sunuyor, yapılan çalışmaların memleketimiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinizi muhabbetlerimle selamlıyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Proje ödülleri 29 Mart’ta verilecek

Türkçe, biyoloji, fizik, kimya, matematik, değerler eğitimi, kodlama ve tarih olmak üzere 8 alanda düzenlenen yarışmada, projelerin ön değerlendirmeleri, üniversitelere mensup uzman akademisyenlerden oluşan bölge jürileri tarafından gerçekleştirildi. Ön değerlendirme sonuçlarına göre, 12 bölge merkezi ilin her birinde 80 proje, toplamda ise 960 proje bölge yarışmalarında sergilere katılmak üzere davet edildi. Sergi süresince bütün projeleri akademik jüriler değerlendirecek. Her alanda "birincilik, ikincilik, üçüncülük" başarısı gösteren proje sahibi öğrenci ve danışmanlarına ödülleri, 29 Mart’ta yapılacak törenle verilecek.

Erzurum Bölge Yarışması’na katılan projelerin yer aldığı sergi, Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde, 28 Mart akşamına kadar bilime ilgi duyan öğrenci, öğretmen ve vatandaşlar tarafından ziyaret edilebilecek.