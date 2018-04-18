TÜBİTAK 4006 Sergisi açıldı

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Kayseri Lisesinde TÜBİTAK 4006 proje sergisinin açılışını yaptı.
Açılışa, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı ,İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Tanşu, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Nurettin Şahin, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdür vekili Mehmet Özkan, Melikgazi İlçe Şube Müdürleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.
Açılışta konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, ”Hepinizin bildiği üzere bilim fuarları öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından biridir. Bilim fuarları, genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlar. Bu tür etkinlikler hayal gücü ile yaratıcılığın birleşimidir. Eğitim kurumlarının öncelikli amacı da bu yaratıcılığın ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktır. İlimizde geçen yıl 82 başvuru yapılmış 74 okulumuzun başvurusu kabul edilmiş. Bu yıl ise 264 okulumuz başvuruda bulunmuş 244 okulumuzun başvurusu kabul edilmiştir .Hedef gelecek yıl bu sayının artmasıdır.TÜBİTAK başvurusu kabul edilen okullara 5000 TL teşvik vermekte, bugünde Kayseri’de ilkini açacağımız sergimizde 23 proje bulunmakta. Bu projeleri hazırlayan öğretmen ve öğrencilerimi kutluyorum” diye konuştu.
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