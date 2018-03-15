TÜBİTAK 49. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması

"Teknolojinin getireceği devrim niteliğindeki gelişmelere genç nesili hazırlamak eğitimcilerin en önemli görevidir. Ulusal ve uluslararası değerlerin bilincinde, sosyal ve kültürel yönü güçlü, bugünü yaşayan, geleceğini planlayan niteliklere sahip olacağınızdan hiç şüphem yok. Akılı robotların, makinelerin neler getireceğini tahmin bile edemiyoruz. Aynı zamanda dijital çağın sınırsız, uçsuz bir alan olduğunu biliyoruz. İşte bu nedenle yeni teknolojileri, gelişmeleri çok iyi kavramak durumundayız."

- "Bilimi kopyalayan değil üreten çocuklar yetiştiriyoruz"

İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de İzmir'de bilim ve üretimle alakalı dünyaya söz söyleyecek bir nesil yetiştiğini belirterek, "Özgüveni yüksek, zekasından şüphe duyulmayan, istikameti bu topraklara ait, Türkiye Cumhuriyeti'nin adını dünyaya müthiş şekilde duyuracak gençliği görüyoruz. Bilimi kopyalayan değil üreten çocuklar yetiştiriyoruz. Çocuklarımızın dünyaya söyleyeceğiz çok söz var." ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK Ortaokul ve Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmaları İzmir Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Serdar Korukoğlu da yarışmaya İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Uşak ve Muğla illerinin bulunduğu İzmir bölgesinden 883 proje başvurusu yapıldığını aktardı. Korukoğlu, en çok başvurunun biyoloji alanında gerçekleştiğini, onu sosyoloji, kimya ve teknolojik tasarım kategorilerinin takip ettiğini belirtti.

Konuşmaların ardından 12 kategoride dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.