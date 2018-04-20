Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca düzenlenen "TÜBİTAK 49. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri" yarışması ödülleri sahiplerini buldu.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Antalya Mimar Sinan Kongre ve Sergi Merkezindeki ödül töreninde, yarışmanın kazananı ya da

kaybedeni olmadığını, öğrencilerin sürecin içinde yer almalarının daha

önemli olduğunu ifade etti.

Tüm dünyada bilgi üretme yönteminin değiştiğine işaret eden Mandal, yarışmaya yapılan başvuruların geçen yıla oranla artış gösterdiğini dile getirdi.

Bu durumun güzel bir değişim olduğuna dikkati çeken Mandal, "Nitelikli bilgi

üretmeden, rekabet etmek mümkün değil. Nitelikli bilgi üretmek için nitelikli insana ihtiyaç var." dedi.

Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, ülkedeki genç nüfus oranının birçok

ülkeye göre daha fazla olduğunu, genç nüfusun nitelikli bir biçimde yetiştirilmesinin

önem taşıdığını vurguladı.

TÜBİTAK'ın, Türkiye'nin dört bir tarafındaki çocukları bu alanlara teşvik eden

yarışmalar düzenlediğini belirten Ateş, bu yarışmalar sayesinde nitelikli projelerin ortayı çıktığını kaydetti.