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"TÜBİTAK 49. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri" yarışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 19:34 | Son Güncelleme

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi - TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal: - "Nitelikli bilgi üretmeden, rekabet etmek mümkün değil. Nitelikli bilgi üretmek için nitelikli insana ihtiyaç var"

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca düzenlenen "TÜBİTAK 49. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri" yarışması ödülleri sahiplerini buldu.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Antalya Mimar Sinan Kongre ve Sergi Merkezindeki ödül töreninde, yarışmanın kazananı ya da
kaybedeni olmadığını, öğrencilerin sürecin içinde yer almalarının daha
önemli olduğunu ifade etti.

Tüm dünyada bilgi üretme yönteminin değiştiğine işaret eden Mandal, yarışmaya yapılan başvuruların geçen yıla oranla artış gösterdiğini dile getirdi.

Bu durumun güzel bir değişim olduğuna dikkati çeken Mandal, "Nitelikli bilgi
üretmeden, rekabet etmek mümkün değil. Nitelikli bilgi üretmek için nitelikli insana ihtiyaç var." dedi.

Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, ülkedeki genç nüfus oranının birçok
ülkeye göre daha fazla olduğunu, genç nüfusun nitelikli bir biçimde yetiştirilmesinin
önem taşıdığını vurguladı.

TÜBİTAK'ın, Türkiye'nin dört bir tarafındaki çocukları bu alanlara teşvik eden
yarışmalar düzenlediğini belirten Ateş, bu yarışmalar sayesinde nitelikli projelerin ortayı çıktığını kaydetti.

Yarışmada, 11 projeye birincilik, 21 projeye ikincilik, 31 projeye üçüncülük, 27 projeye teşvik ödülü verildi. Ayrıca Antalya Bilim ve Sanat Merkezinden Buse Dikmen "Yılın Genç Araştırmacısı", Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesinden Öykü Simay Şağban ile Melike Nur Dumlupınar "Çevre Bilinci Tematik" ödülüne layık görüldü.

Ödül törenine, Mandal ve Ateş'in yanı sıra Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Alanya HEP Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner, MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Ar-Ge ve Projeler Daire Başkanı Gülderen Gültekin, Antalya Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan ve TÜBİTAK TUG Müdürü Prof. Dr. Halil Kırbıyık ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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Antalya Hasan Mandal Lise Öğrencileri Araştırma projesi TÜBİTAK yarışma

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