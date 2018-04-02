Tübitak Araştırma projelerinde Ulukışla farkı

Bu yıl 1’ncisi düzenlenen TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Kayseri Bölge Sergisine Ulukışla Kurtuluş Ortaokulu katıldı.

Danışmanlığını Lokman Kara’nın yaptığı öğrencler Sevim Nursena Uğurlu ve Elif Yağmur Yüksel’in görev aldığı ’‘Ayaz Ata Yardım Ekibi’ 8 ilin bulunduğu bölge yarışmasında ikinci oldu.

Değerler Eğitimi Alanında projeleriyle büyük başarı göstererek ikinci olan Ulukışla Kurtuluş Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri ödüle layık görüldü.

Yine yarışmasında Ulukışla Kurtuluş Ortaokulu Matematik alanında ‘Abez Örüntüsü’ projesi Niğde’den matematik alanında sergiye davet edilen proje oldu. Danışmanlığını Mikail Güner’in yaptığı projede öğrencilerden Gülsüm Özalp ve İclal Demir görev aldı.

Projeyle Niğde’yi gururlandıran Ulukışla Kurtuluş Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri makamında ağırlayan Ulukışla İlçe Kaymakam Vekili Onur Şan öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.