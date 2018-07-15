TÜBİTAK Başkanı Mandal'dan 15 Temmuz açıklaması: Bilim, teknoloji ve yenilik yoluyla ülkemizin gücüne güç katacağız

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutlayarak "Bilim, teknoloji ve yenilik yoluyla ülkemizin gücüne güç katacağız. Böylece bu kutsal ülke için canlarını feda eden tüm şehitlerimizin ve canlarını ortaya koyan tüm gazilerimizin emanetine sahip çıkacağız." ifadesini kullandı.

Mandal, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajda, hain kalkışmanın 2. yılında, insanlık dışı girişimin tüm aktör ve destekçilerini TÜBİTAK olarak lanetlediklerini vurguladı.

Türk milletinin, 15 Temmuz'da vatanına, değerlerine, milli iradesine, devletin birlik, bağımsızlık ve bekasına hayatı pahasına sahip çıkma azim, kararlılık ve gücünde olduğunu dünyaya bir kez daha gösterdiğine işaret eden Mandal, "Milletimiz, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, darbe girişiminin çok daha ötesinde kötü emeller taşıyan bu girişime, o gece gereken yanıtı layıkıyla vermiştir. Başta bilim ve teknoloji olmak üzere, her alanda güçlü ve lider bir ülke olma amacıyla politika ve faaliyetlerine yön veren TÜBİTAK, bu hedefe ülkemizi taşımak için var gücüyle çalışmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.