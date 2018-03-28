TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması

Finallerde, kardeşi Alperen Sakin'in okul servisinde unutulduktan sonra yaşamını yitirmesi nedeniyle yaşadıkları acıyı başkalarının da yaşamaması için sürücüyü uyaran bir alarm sistemi geliştiren 11 yaşındaki Yaren Sakin'in projesi de yarıştı.

Projenin servislerde uygulanmasını isteyen Yaren Sakin, bir daha benzer acıların yaşanmamasını istediğini söyledi.

Sakin'in eğitim gördüğü okulun müdürü Orkun Karapostal, Yaren'i desteklediklerini belirterek, "Bizim önemsediğimiz en önemli konu, proje yarışması süresince Yaren'in ve servis güvenliği ile tüm çocukların elde edeceği kazanımlar. Bu açıdan baktığımızda sonuç her ne olursa olsun Yaren'i bu yarışmanın kazananı olarak görüyoruz." dedi.