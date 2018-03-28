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TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 17:59 | Son Güncelleme

Okul servisinde unutulduktan sonra hayatını kaybeden Alperen Sakin'in ablası Yaren Sakin'in de "sürücüyü uyaran alarm sistemi" projesiyle yarıştığı "TÜBİTAK 2018 yılı Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasının Ege Bölge Finalleri" düzenlenen sergiyle sona erdi

İZMİR (AA) - TÜBİTAK 2018 yılı Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasının Ege Bölge Finalleri'nde yarışan öğrencilerin projelerinin yer aldığı sergi sona erdi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Merkez Konferans Salonu Fuaye Alanı'nda düzenlenen sergide, Türkçe, tarih, matematik, kodlama, kimya, fizik, değerler eğitimi ve biyoloji branşlarından 80 projenin katılacağı sergide İzmir'den 59, Aydın'dan 8, Manisa'dan 4, Muğla'dan 6, Uşak'tan 3 proje yer aldı.

Öğrencilerin misafirlere projelerini takdim ettiği sergide dereceye girenler, yarın yapılacak ödül töreni ile belli olacak. Tüm branşlarda birinci olanlar Türkiye finallerinde yarışmaya hak kazanacak.

- "Sürücüyü uyaran alarm sistemi"

Finallerde, kardeşi Alperen Sakin'in okul servisinde unutulduktan sonra yaşamını yitirmesi nedeniyle yaşadıkları acıyı başkalarının da yaşamaması için sürücüyü uyaran bir alarm sistemi geliştiren 11 yaşındaki Yaren Sakin'in projesi de yarıştı.

Sakin, 2 gün süren sergide misafirlere, kardeşinin vefatından sonra geliştirdiği proje hakkında bilgi verdi ve sistemin nasıl çalıştığını anlattı.

Projenin servislerde uygulanmasını isteyen Yaren Sakin, bir daha benzer acıların yaşanmamasını istediğini söyledi.

Sakin'in eğitim gördüğü okulun müdürü Orkun Karapostal, Yaren'i desteklediklerini belirterek, "Bizim önemsediğimiz en önemli konu, proje yarışması süresince Yaren'in ve servis güvenliği ile tüm çocukların elde edeceği kazanımlar. Bu açıdan baktığımızda sonuç her ne olursa olsun Yaren'i bu yarışmanın kazananı olarak görüyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
alarm sistemi proje TÜBİTAK Yaren Sakin

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