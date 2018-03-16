TÜBİTAK Proje Yarışmalarında Bilecik’ten büyük başarı

Bilecik Ertuğrulgazi Lisesi öğrencisi Ayşe Ulutaş, TÜBİTAK tarafından düzenlenen yarışmada, “Splintmatik” adlı projesi ile 100 proje arasında Teknoloji Tasarım dalında bölge birincisi oldu.

49’uncu Lise Öğrencileri TÜBİTAK Araştırma Projeleri Yarışmaları kapsamında Eskişehir, Bursa, Balıkesir, Kütahya, Bilecik ve Yalova illerinden eserler Bursa’da yarıştı ve düzenlenen Bölge Sergisi’nde katıldı. Bilecik Ertuğrulgazi Lisesi öğrencisi Ayşe Ulutaş, “Splintmatik” adlı projesi ile 100 proje arasında Teknoloji Tasarım dalında bölge birincisi oldu.

Bursa’da Bölge Sergisi’ne katılarak yarışmaları takip eden Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, “Bilecik Ertuğrulgazi Lisesi öğrencisi Ayşe Ulutaş kendisine ve tüm Bilecik’e büyük bir gurur yaşattı. Büyük bir başarıya imza attı. Ülkemizin bilim ve teknolojide ileri gitmesinde, dünyada söz sahibi bir ülke olmasında proje geliştirmenin önemi var ve öğrencilerimizin, gençlerimizin bu alana yönlendirilmelerinin ülkemize büyük kazançlar sağlayacak. Çocuklarımızın, gençlerimizin içinde var olan cevheri, yeteneği keşfedip ortaya çıkarmak için onlara fırsat vermemiz gerektiğini, fırsat verilen gençlerin, her alanda gurur kaynağımız olacak önemli işler çıkartacaklarını, bunun bir örneğini de proje yarışmalarında Bursa’da görmüş olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum” dedi.

En büyük zenginliğimizin aslında maddi varlıklarımız değil, insan kaynağı olduğunu vurgulayan Fazilet Durmuş, “Öğrencilerimizin yeteneklerini doğru tespit ederek onları yetenekleri doğrultusunda yönlendirdiğimizde bilimde, sanatta, sporda ve her alanda ülke olarak büyük bir atılımı gerçekleştirmememiz için önümüzde hiçbir engel kalmayacak. Bu bağlamda ilimizde çalışmalarını yürüttüğümüz BİL-YAP Yetenekten Kariyere projemiz ile öğrenci yetenek ve ilgi alanlarının tespit edildi. Bu tespitlerle önümüzdeki yıllarda okul, öğretmen, veli iş birliği ile öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda farklı alanlarda daha fazla başarı göstereceklerine inanıyorum. Azimle çalışıp proje geliştiren ve Bursa Bölge Yarışmaları’nda dalında birinci olarak Türkiye Finalleri’ne katılmaya hak kazanan öğrencimiz Ayşe Ulutaş’ı tebrik ediyorum. Bu başarıya ulaşmasında kendisine destek veren Müdürlüğümüz Ar-Ge ekibine, Okul Müdürümüz Zaim Akbulut’a, öğrencimizin Danışman Öğretmeni Asuman Çelik’e ve öğrencimizin değerli ailesine teşekkür ederim. Öğrencimize, Türkiye Finalleri’nde başarılar diliyorum” dedi.