HABER

TÜBİTAK Proje Yarışmalarında Bilecik’ten büyük başarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 11:36 | Son Güncelleme

Bilecik Ertuğrulgazi Lisesi öğrencisi Ayşe Ulutaş, TÜBİTAK tarafından düzenlenen yarışmada, “Splintmatik” adlı projesi ile 100 proje arasında Teknoloji Tasarım dalında bölge birincisi oldu.49’uncu Lise Öğrencileri TÜBİTAK Araştırma Projeleri Yarışmaları kapsamında Eskişehir, Bursa, Balıkesir, Kütahya, Bilecik ve Yalova illerinden eserler Bursa’da yarıştı ve düzenlenen Bölge Sergisi’nde katıldı.

TÜBİTAK Proje Yarışmalarında Bilecik’ten büyük başarı

Bilecik Ertuğrulgazi Lisesi öğrencisi Ayşe Ulutaş, TÜBİTAK tarafından düzenlenen yarışmada, “Splintmatik” adlı projesi ile 100 proje arasında Teknoloji Tasarım dalında bölge birincisi oldu.
49’uncu Lise Öğrencileri TÜBİTAK Araştırma Projeleri Yarışmaları kapsamında Eskişehir, Bursa, Balıkesir, Kütahya, Bilecik ve Yalova illerinden eserler Bursa’da yarıştı ve düzenlenen Bölge Sergisi’nde katıldı. Bilecik Ertuğrulgazi Lisesi öğrencisi Ayşe Ulutaş, “Splintmatik” adlı projesi ile 100 proje arasında Teknoloji Tasarım dalında bölge birincisi oldu.
Bursa’da Bölge Sergisi’ne katılarak yarışmaları takip eden Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, “Bilecik Ertuğrulgazi Lisesi öğrencisi Ayşe Ulutaş kendisine ve tüm Bilecik’e büyük bir gurur yaşattı. Büyük bir başarıya imza attı. Ülkemizin bilim ve teknolojide ileri gitmesinde, dünyada söz sahibi bir ülke olmasında proje geliştirmenin önemi var ve öğrencilerimizin, gençlerimizin bu alana yönlendirilmelerinin ülkemize büyük kazançlar sağlayacak. Çocuklarımızın, gençlerimizin içinde var olan cevheri, yeteneği keşfedip ortaya çıkarmak için onlara fırsat vermemiz gerektiğini, fırsat verilen gençlerin, her alanda gurur kaynağımız olacak önemli işler çıkartacaklarını, bunun bir örneğini de proje yarışmalarında Bursa’da görmüş olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum” dedi.
En büyük zenginliğimizin aslında maddi varlıklarımız değil, insan kaynağı olduğunu vurgulayan Fazilet Durmuş, “Öğrencilerimizin yeteneklerini doğru tespit ederek onları yetenekleri doğrultusunda yönlendirdiğimizde bilimde, sanatta, sporda ve her alanda ülke olarak büyük bir atılımı gerçekleştirmememiz için önümüzde hiçbir engel kalmayacak. Bu bağlamda ilimizde çalışmalarını yürüttüğümüz BİL-YAP Yetenekten Kariyere projemiz ile öğrenci yetenek ve ilgi alanlarının tespit edildi. Bu tespitlerle önümüzdeki yıllarda okul, öğretmen, veli iş birliği ile öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda farklı alanlarda daha fazla başarı göstereceklerine inanıyorum. Azimle çalışıp proje geliştiren ve Bursa Bölge Yarışmaları’nda dalında birinci olarak Türkiye Finalleri’ne katılmaya hak kazanan öğrencimiz Ayşe Ulutaş’ı tebrik ediyorum. Bu başarıya ulaşmasında kendisine destek veren Müdürlüğümüz Ar-Ge ekibine, Okul Müdürümüz Zaim Akbulut’a, öğrencimizin Danışman Öğretmeni Asuman Çelik’e ve öğrencimizin değerli ailesine teşekkür ederim. Öğrencimize, Türkiye Finalleri’nde başarılar diliyorum” dedi.

TÜBİTAK Proje Yarışmalarında Bilecik’ten büyük başarı

TÜBİTAK Proje Yarışmalarında Bilecik’ten büyük başarı

TÜBİTAK Proje Yarışmalarında Bilecik’ten büyük başarı

TÜBİTAK Proje Yarışmalarında Bilecik’ten büyük başarı

Çiftlik Bank insanları nasıl dolandırdı! İşte 4 sırrıÇiftlik Bank insanları nasıl dolandırdı! İşte 4 sırrı
Çiftlik Bank'ın sahibi hakkında şok detay!Çiftlik Bank'ın sahibi hakkında şok detay!
Baba-kızın şeytan çıkarma ayini korkunç sonla bittiBaba-kızın şeytan çıkarma ayini korkunç sonla bitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

TSK sosyal medyada paylaştı! Afrin'de şok görüntüler

TSK sosyal medyada paylaştı! Afrin'de şok görüntüler

Fatih Portakal bombayı patlattı

Fatih Portakal bombayı patlattı

İlginizi Çekebilir

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Mete Yarar'dan flaş iddia: 35 bin terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı

Mete Yarar'dan flaş iddia: 35 bin terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı

Afrin'den yeni görüntü! TSK böyle vurdu

Afrin'den yeni görüntü! TSK böyle vurdu

Afrin'de öldürülen teröristler nasıl sayılıyor? Abdullah Ağar açıkladı

Afrin'de öldürülen teröristler nasıl sayılıyor? Abdullah Ağar açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AYM'den Şahin Alpay için ikinci kez ihlal kararı!

AYM'den Şahin Alpay için ikinci kez ihlal kararı!

Artvin polis aracı kaza yaptı: 6 yaralı

Artvin polis aracı kaza yaptı: 6 yaralı

TSK Afrin'de bu bildirileri havadan attı: İzin vermeyin!

TSK Afrin'de bu bildirileri havadan attı: İzin vermeyin!

Bilgisayarında görüntüler çıktı! FETÖ'de cinsel istismar skandalı

Bilgisayarında görüntüler çıktı! FETÖ'de cinsel istismar skandalı

Orijinal Cuma mesajları ile mübarek Cuma gününün anlam ve önemini paylaşın!

Orijinal Cuma mesajları ile mübarek Cuma gününün anlam ve önemini paylaşın!

Ankara'da düğmeye basıldı! Polislik sınavında 'usulsüzlük' operasyonu!

Ankara'da düğmeye basıldı! Polislik sınavında 'usulsüzlük' operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.