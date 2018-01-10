TÜBİTAK projesi adı altında öğrencilere dini sorular sorulan anket TBMM'ye taşındı

MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki bir lisede, TÜBİTAK araştırma projesi olduğu belirtilen, 'Günlük hayatta dini değerleri anlamlandırma ve öğrencilerin İslam dinine bakışı' isimli projede kullanılmak için uygulanan anket çalışmasıyla ilgili CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu tarafından TBMM'ye soru önergesi verildi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Turgutlu'daki bazı liselerde 'Günlük hayatta dini değerleri anlamlandırma ve öğrencilerin İslam dinine bakışı' isimli proje kapsamında yapılan ankete dikkat çekti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce de soruşturma başlatılan ankette, öğrencilere yaşam tarzları, görüş ve dini inanışları, değer yargıları ile ilgili sorular sorulmasının özel hayata saygı hakkına, düşünce ve ifade özgürlüğüne, laik ve bilimsel eğitim-öğrenim hakkına bir darbe niteliğinde olduğunu vurguladı.

CHP Milletvekili Tanrıkulu, TBMM'ye, Başbakan Binali Yıldırım tarafından yazılı yanıtlanması talebiyle bir soru önergesi vererek şu soruları yöneltti: