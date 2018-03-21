TUBİTAK yarışmasına TED Koleji damgası

TED Malatya Koleji Özel Lisesi, Ortaöğretim TÜBİTAK Proje Yarışmasında dereceye girerek büyük bir başarı elde etti.

Bu yıl 49.su düzenlenen Ortaöğretim TÜBİTAK Proje Yarışmasının bölge dereceleri açıklandı. İnönü Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılan TÜBİTAK Bölge Sergisinde, Battalgazi ilçesinden tek derece alan okul TED Malatya Koleji Özel Lisesi oldu.

8 ilden 943 projenin katıldığı ve TED Malatya Kolejinin de 16 proje ile başvurdu yarışmada TED’li öğrencilerin sergilenmeye değer bulunan 100 proje arasından iki projesi “Bölge Sergisine” katılma hakkı elde etti.

Kimya dalında Nermin Altın danışmanlığında Deniz Barış Karakurt adlı öğrencinin hazırlamış olduğu “Molekül Yerleştirme Yöntemi Kullanılarak Antidepresan Etkili Molekül Tasarımı” ile Biyoloji dalında Zeynep Durmuş danışmanlığındaki Sena Bozkurt adlı öğrencinin hazırladığı “Vitex agnus- castus bitkisinin içeriğindeki Ethlylene Oxide Cyclic Hexamer savunması ile Malus Demestica üzerindeki Antifungal ( mantar önleyici) etkisini incelenmesi olan Hayıt Mücizeci” adlı proje bölge sergisine katılma hakkı elde etti. Biyoloji dalında Zeynep Durmuş danışmanlığın Solmaz Sena Bozkurt adlı öğrencinin hazırladığı proje Battalgazi ilçesinde tek derece alan proje olarak bölge ikincisi oldu.

TÜBİTAK Bölge ikincisi olan proje danışmanı öğretmenine ve öğrenciye İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde Katılım Belgesi takdim edildi.