TÜDAV uyardı: Bunları görünce sakin olun ve sudan çıkın

En zehirli on üç jelimsi deniz canlısının yer aldığı poster Türkiye’nin bütün sahillerindeki turizm merkezleri, dalış merkezleri, balıkçı kooperatifleri ve marinalara dağıtılıyor. Son yıllarda plajlarımızda sıkça görülen yabancı zehirli deniz analarına karşı vatandaşın bilinçli ve hazırlıklı olması planlanıyor.

TÜDAV Akdeniz'deki iklim değişikliği sonrası biyolojik çeşitliğin arttığına da dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı " Son yıllarda, Doğu Akdeniz'de biyolojik çeşitlilikte değişimler tahmin edilemeyecek bir şekilde gelişiyor. Özellikle Akdeniz'de iklim değişikliğinin etkileri sonucu suların ısınması, tropik türlerin Süveyş Kanalı yolu ile Kızıl Deniz’den Akdeniz'e geçişini ve yerleşimini hızlandırmaktadır. Bu poster sularımızda görülen ve kökeni doğu Akdeniz olmayan bu zehirli türler hakkında ayrıntılı bilgi sağlamaktadır. 13 en zararlı denizanası fotoğrafının bulunduğu poster aynı zamanda halkımızın gördüğü canlının ne olduğunu anlamasını da son derece kolay hale getirmektedir.Denizanalarının insanlar üzerindeki zararlı etkisi ve tedavi yöntemleri doğu Akdeniz ülkeleri için yeni bir konudur. Denizanası teması nedeniyle son yıllarda hem Avrupa'da hem de ülkemizde birçok kişinin hastanelere gittiğini bilinmektedir.