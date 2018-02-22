HABER

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: “300 koyun projesini destekliyoruz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2018 23:03 | Son Güncelleme

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 300 koyun projesi ile ilgili yaptığı değerlendirmede, projeyi önemsediklerini ve başarıya ulaşacağına inandıklarını söyledi.TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, köyüne geri dönenlere 300 koyun desteği verilmesini içeren proje hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 300 koyun projesi ile ilgili yaptığı değerlendirmede, projeyi önemsediklerini ve başarıya ulaşacağına inandıklarını söyledi.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, köyüne geri dönenlere 300 koyun desteği verilmesini içeren proje hakkında değerlendirmelerde bulundu. Proje ile küçükbaş hayvan sayısında hatırı sayılır bir artış olacağını aktaran Çelik, “Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız küçükbaş hayvancılık sektörünü fazlasıyla önemsiyorlar. Bu da bizim yetiştiricilerimize büyük moral oluyor. ‘Köye dönüş’ olarak da bilinen 300 koyun projesi ile küçükbaş hayvan sayımızda da belirgin artışlar olacaktır. Bu yönüyle de devlet büyüklerimize sektörüm adına minnettarım” açıklamasında bulundu.
Sektörün daha da güçlenmesi adına projenin sahada uygulanabilir olması ve başarıya ulaşmasını istediklerini ifade eden Çelik, şu değerlendirmede bulundu:
“Uygulama safhasında koyun dağıtılacak köylerin en çok bu işe muhtaç köylerden seçilmesi yerinde olacaktır. Bunun yanında küçükbaş hayvan sayısı az olan illerimizde bu proje uygulanırsa o illerimizdeki küçükbaş hayvan potansiyeli de artacaktır. Ben projenin başarıya ulaşmasını en çok arzu edenlerdenim. Çünkü projeye esas olan koyundur. Sektörümüzün koyun keçi olarak gündeme getirilmesi bile bizim ve yetiştiricilerimiz için övünç kaynağıdır. Bu manada tekrar Cumhurbaşkanımıza ve Bakanımıza teşekkür ediyor bu projede bize düşen ne varsa bütün gücümüzle hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum.”

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emina Sandal boşanmayı beklemedi

Emina Sandal boşanmayı beklemedi

Korkutan uyarı! Her yer buz kesecek...

Korkutan uyarı! Her yer buz kesecek...

Popstar Bayhan Ciciş kardeşlerle takılıyor

Popstar Bayhan Ciciş kardeşlerle takılıyor

Son dakika BBP 'Cumhur ittifakı'na katılma kararı aldı

Son dakika BBP 'Cumhur ittifakı'na katılma kararı aldı

Her satırı iğrenç! 63 yaşındaki engelli baldızına tecavüz etti

Her satırı iğrenç! 63 yaşındaki engelli baldızına tecavüz etti

'YPG, Tel Rifat'ın kontrolünü Suriye ordusuna devretmeyi kabul etti'

'YPG, Tel Rifat'ın kontrolünü Suriye ordusuna devretmeyi kabul etti'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dışişleri'nden Hollanda'ya sert tepki

Dışişleri'nden Hollanda'ya sert tepki

PÖH'ler Bitlis'ten Afrin'e uğurlandı

PÖH'ler Bitlis'ten Afrin'e uğurlandı

Köse’nin Sesi gazetesinden Afrin duyarlılığı

Köse’nin Sesi gazetesinden Afrin duyarlılığı

Son dakika... Kışlada yangın: 7 asker dumandan zehirlendi

Son dakika... Kışlada yangın: 7 asker dumandan zehirlendi

Ayvalık’ta ilginç defin

Ayvalık’ta ilginç defin

Cuma namazı saat kaçta? İşte 23 Şubat Cuma diyanete göre il il namaz saati

Cuma namazı saat kaçta? İşte 23 Şubat Cuma diyanete göre il il namaz saati

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.