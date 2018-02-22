TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: “300 koyun projesini destekliyoruz”

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 300 koyun projesi ile ilgili yaptığı değerlendirmede, projeyi önemsediklerini ve başarıya ulaşacağına inandıklarını söyledi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, köyüne geri dönenlere 300 koyun desteği verilmesini içeren proje hakkında değerlendirmelerde bulundu. Proje ile küçükbaş hayvan sayısında hatırı sayılır bir artış olacağını aktaran Çelik, “Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız küçükbaş hayvancılık sektörünü fazlasıyla önemsiyorlar. Bu da bizim yetiştiricilerimize büyük moral oluyor. ‘Köye dönüş’ olarak da bilinen 300 koyun projesi ile küçükbaş hayvan sayımızda da belirgin artışlar olacaktır. Bu yönüyle de devlet büyüklerimize sektörüm adına minnettarım” açıklamasında bulundu.

Sektörün daha da güçlenmesi adına projenin sahada uygulanabilir olması ve başarıya ulaşmasını istediklerini ifade eden Çelik, şu değerlendirmede bulundu:

“Uygulama safhasında koyun dağıtılacak köylerin en çok bu işe muhtaç köylerden seçilmesi yerinde olacaktır. Bunun yanında küçükbaş hayvan sayısı az olan illerimizde bu proje uygulanırsa o illerimizdeki küçükbaş hayvan potansiyeli de artacaktır. Ben projenin başarıya ulaşmasını en çok arzu edenlerdenim. Çünkü projeye esas olan koyundur. Sektörümüzün koyun keçi olarak gündeme getirilmesi bile bizim ve yetiştiricilerimiz için övünç kaynağıdır. Bu manada tekrar Cumhurbaşkanımıza ve Bakanımıza teşekkür ediyor bu projede bize düşen ne varsa bütün gücümüzle hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum.”