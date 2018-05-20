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Tüfeği babasına götürürken, 7 yaşındaki yeğenini vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 13:44 | Son Güncelleme

SAMSUN'da babasına istediği av tüfeğini götürürken tetiğe yanlışlıkla basan Dilek U.

SAMSUN'da babasına istediği av tüfeğini götürürken tetiğe yanlışlıkla basan Dilek U. (21), yeğeni Mahmutcan U.'yu (7) vurdu. Mahmutcan U., olay yerinde yaşamını yitirdi.
Olay, dün, Vezirköprü ilçesi Beşpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim U., iddiaya göre, kızı Dilek U.'dan evdeki av tüfeğini dışarı getirmesini istedi. Evin önündeki babasına tüfeği uzatan Dilek U., yanlışlıkla tetiğe bastı. Ateş alan av tüfeğinden çıkan saçmalar, evlerinin önünde oynayan yeğeni, Beşpınar İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Mahmutcan U.'nun çenesine isabet etti. Ağır yaralanan Mahmutcan U., olay yerinde hayatını kaybetti. Yeğeninin ölümüne neden olan Dilek U., jandarma tarafından gözaltına alındı. Nöbetçi cumhuriyet savcının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Mahmutcan U.'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Küçük çocuğun cenazesi, bugun sabah saatlerinde ailesine teslim edildi.
Mahmutcan U. için saat 10.00’da, Beşpınar Mahallesi'ndeki camide cenaze namazı kılındı. Öğle vakti kılınan namazın ardından Mahmutcan U.'nun cenazesi, aile mezarlığında toprağa verildi. Olayla ilgili jandarma tarafından başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü:
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-Cenaze namazının kılınması
-Tabutun taşınması
-Evden detay
Haber-Kamera:Suat PALA/VEZİRKÖPRÜ (Samsun), (DHA)

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