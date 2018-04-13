Tüfekçikonak yeni meydanına kavuştu

İnegöl Belediyesi, kırsal mahallelerde sürdürdüğü hizmet seferberliği kapsamında Tüfekçikonak Mahallesinin meydanını yeniledi. 270 m2’lik alanda hayata geçirilen meydan, mahallenin doğal dokusu bozulmadan yenilenmesini sağladı.

Şehrin her alanında hizmet üretmeye devam eden İnegöl Belediyesi, kırsal mahallelerdeki yatırım seferberliğini aralıksız sürdürüyor. Köyden dönüşen mahallelerin modern meydanlara kavuşturulduğu projeler kapsamında, Tüfekçikonak Mahallesinin meydanı da yenilendi.

Kırsalda hizmet seferberliği sürüyor

Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen meydan düzenlenmesinin tamamlanmasının ardından, Belediye Başkanı Alper Taban bugün mahalleye giderek incelemelerde bulundu. Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Yiğit’in de eşlik ettiği incelemede, mahalle muhtarı Şamettin Aykul ile mahalle sakinleri de hazır bulundu. Alanda yapılan inceleme sonrası çalışma hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Alper Taban, “Bugün Tüfekçikonak Mahallemizdeyiz. Harika bir mekan içerisindeyiz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta Maden mahallemizdeydik, dün Mesudiye mahallemizde, Yeni mahallede, Hamidiye mahallemizdeki çalışmaları kamuoyu ile paylaşmıştık. Bugün de burada yapılan meydan düzenlemesini yerinde görelim, vatandaşlarımız memnun kalmışlar mı, görüş ve fikirlerini alalım istedik” dedi.

Proje hakkında teknik bilgiler de veren Başkan Taban, “Burada 270 m2 alanda yaklaşık 50 m2’sinde yeşil alan uygulaması ve kalan kısmında da sert zemin uygulaması yapıldı. Çok güzel bir alan oluşturuldu. İnşallah havaların da güzelleşmesiyle birlikte bu mekan dolu dolu kullanılacak. Hem burada yaşayan vatandaşlarımız hem de İnegöl’den gelen vatandaşlarımız buradan faydalanacaklar” diye konuştu.