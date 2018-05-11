Tüfekle vurulan şahin artık uçamayacak

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, tüfekle ateş açılması sonucu kanadından vurulan şahin, veterinere götürüldü. Şahinin sağ kanadı ameliyatla alınırken, bakımı için hayvanat bahçesine götürüldü. Geçen hafta Karabük Aydınlıkevler Mahallesi'nde ağaçlık alanda yürüyen bir kişi, sağ kanadını kaldıramayan şahini bularak, veteriner kliniğine götürdü. Yapılan kontrolde şahinin tüfekle ateş açılması sonucu sağ kanadından yaralandığı belirlendi. Veteriner İlker Başdağ şahinin kanadını kurtarabilmek için tedaviye başladı. Ancak, doku ölümleri nedeniyle şahinin sağ kanadı ameliyatla alındı. Şahin daha sonra bakımı için Zonguldak'ta bulunan hayvanat bahçesine gönderildi. Veteriner İlker Başdağ, "Baktığımda sağ kanadında delikler olduğunu gördüm. Silahlı ateş sonucu yaralandığını düşünüyorum. Çünkü başka bir şekilde yaralanma ihtimali yok" dedi.
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