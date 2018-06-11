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Tüfenkçi: Memleketi baş ustaya mı, yoksa çıraklığı tartışmalı birisine mi emanet edeceksiniz 

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 20:37 | Son Güncelleme

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı  Bülent Tüfenkçi, Kırşehir'de katıldığı etkinlikte yaptığı konuşmada CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştirdi, "Bugün esnafların Pirinin memleketindeyiz bir büyük ustaya mı, baş ustaya mı memleketi teslim edeceksiniz, yoksa çırak olup olamadığı tartışmalı kendi partisinde usta bile olamayan birine mi teslim edeceksiniz buna kendiniz karar vereceksiniz, milletimiz karar verecek.

Tüfenkçi: Memleketi baş ustaya mı, yoksa çıraklığı tartışmalı birisine mi emanet edeceksiniz 

Salih GÜNER/ KIRŞEHİR- (DHA)- GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, Kırşehir'de katıldığı etkinlikte yaptığı konuşmada CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştirdi, "Bugün esnafların Pirinin memleketindeyiz bir büyük ustaya mı, baş ustaya mı memleketi teslim edeceksiniz, yoksa çırak olup olamadığı tartışmalı kendi partisinde usta bile olamayan birine mi teslim edeceksiniz buna kendiniz karar vereceksiniz, milletimiz karar verecek. Ahilikte bir söz vardır, 'pabucu dama atmak.' İnanıyorum ki 24 Haziran’da birilerinin papucunu dama atmak yine büyük lideri iş başında görmek" dedi.
Kırşehir’e gelen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, yeni kurulan Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Kırşehir Gümrük Müdürlüğü’nün açılışı ve Ahi Külliyesi İmza Protokol törenine katıldı. Burada bir konuşan Bakan Tüfenkçi, Kırşehir denince esasında esnafların piri Ahi Evran Hazretleri'nin akla geldiğini belirterek, "Ve bu anlamıyla Kırşehir Ahi Evran’ın memleketi diyarında anmak Kırşehir için en önemli hayallerden birisi olduğunu düşünüyorum. Ahilikte biliyorsunuz usta çırak ilişkisi çok önemli ve bugün esnaf sanatkarlar odalarımızın da bana göre temellerini atlatacağı atalarımızın da temellerini Anadolu’nun bağrından çıkan bu teşkilat, bu teşkilatın kurucusu Ahi Evran’a borçluyuz" dedi.
24 Haziran'da çok önemli bir seçime gidileceğini kaydeden Bakan Tüfenkçi, şöyle devam etti:
"Bugün esnafların Pirinin memleketindeyiz bir büyük ustaya mı, baş ustaya mı memleketi teslim edeceksiniz, yoksa çırak olup olamadığı tartışmalı kendi partisinde usta bile olamayan birine mi teslim edeceksiniz buna kendiniz karar vereceksiniz, milletimiz karar verecek. Artık söz de kararda sizde. Yine ben inanıyorum ki biz Ahilikte bir söz vardır pabucu dama atmak. İnanıyorum ki 24 Haziran’da birilerinin papucunu dama atmak yine büyük lideri iş başında görmek. Değerli arkadaşlar Türkiye 2017 yılında 7.4 oranında büyüdü. O gün muhteşem bir başarıyı Türkiye yakalamıştı. Hem de 2016’daki darbe girişimine rağmen Türkiye’ye karşı oynanan oyunlara rağmen engellemelere rağmen Türkiye 2017’de muhteşem bir büyüme rakamını yakalamıştı. G20 içerisinde en fazla büyüyen ülke konumuna gelmişti. O gün o büyüme rakamlarına büyüme hormonu diyenler o günün o büyüme rakamlarını şişirme diyenler 2018’de açıklanan bugün açıklanan büyüme rakamları karşısında ne diyeceklerini doğrusu merak ediyoruz. Kimse merak etmesin usta iş başında olduğu sürece, büyük usta iş başında olduğu sürece biz ne operasyonları, ne operasyonlara pabuç bırakırız, ne algı operasyonlarına pabuç bırakırız ne de Allah’ın izniyle teröre pabuç bırakırız."
Törende aynıca Kırşehir belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Vali İbrahim Akın, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Fevci Apaydın ile TOBB Birliği Temsilcisi Arif Parmaksız de birer konuşma yaparak Ahi Evran Külliyesi’ne verilen destek için mutluluk duyduklarını ifade ettiler.

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