Tüfenkci, minik Eymen'le esnaf ziyareti yaptı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, kucağına aldığı bir yaşındaki Eymen'le esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Bakan Tüfenkci, Mimar Sinan Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret ederek hayırlı işler diledi, sorunlarını dinledi.

Çalışmaları kapsamında bir mağazada alış veriş yapan Nalçacı ailesinin bir yaşındaki oğulları Eymen'le ilgilenen Bakan Tüfenkci, minik çocuğu kucağına alarak sevdi. Daha sonra annesi ve babasının çocuklarını almak istemesi sırasında ise minik Eymen, Bakan Tüfenkci'ye sarılarak kucağından inmedi. Bunun üzerine Tüfenkci, kucağındaki Eymen ile bir süre daha ziyaretlerini sürdürdü.

Bakan Tüfenkci, gazetecilere yaptığı açıklamada, siyasi hayatında ilk kez böyle bir şeyle karşılaştığını belirterek, tüm çocuklara uzun ömürler diledi. Minik Eymen'le aralarında bir muhabbet ve sevgi oluştuğunu aktaran Tüfenkci, "O da devletin ve milletin şefkatini buluşturmak adına güzel bir tablo oluşturdu." dedi.

