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Tuğba Ünsal’dan iş kadınlarına tavsiyeler

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 09:16 | Son Güncelleme

Bu yıl 3’üncü kez düzenlenen Women Power’da; iş, kültür sanat ve spor camiasından tanınmış pek çok başarılı kadın bir araya geldi.Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) bu yıl 3’üncü kez düzenlenen Women Power’da; iş, kültür sanat ve spor camiasından tanınmış pek çok başarılı kadın bir araya geldi.

Tuğba Ünsal’dan iş kadınlarına tavsiyeler

Bu yıl 3’üncü kez düzenlenen Women Power’da; iş, kültür sanat ve spor camiasından tanınmış pek çok başarılı kadın bir araya geldi.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) bu yıl 3’üncü kez düzenlenen Women Power’da; iş, kültür sanat ve spor camiasından tanınmış pek çok başarılı kadın bir araya geldi. ‘Kadın Gözünden Kadın’ temalı etkinlikte; kadının toplumdaki yeri ve önemi üzerinde duruldu. Pek çok başarı hikayesinin anlatıldığı etkinlikte birçok isim arasından en dikkat çekeni de ünlü oyuncu Tuğba Ünsal oldu.
Yoğun ilgi ile karşılaşan Tuğba Ünsal katılımcılara; "Bir işin güzel ve etkileyici olabilmesi için o işte muhakkak bir kadın yer almalıdır" dedi.
Kadınların iş hayatında yaşadığı zorluklardan ve bu zorlukların ancak azim ve kararlılıkla son bulacağından bahseden ünlü oyuncu, kendi kariyerinin gelişimi hakkında da pek çok bilgiyi katılımcılarla paylaştı.
Women Power’ın bu seneki diğer konuşmacıları ise; Pelin Karahan (Oyuncu), Dilan Çiçek Deniz (Oyuncu), Devrim Yakut (Oyuncu), Buket Aydın (NTV Ana Haber Spikeri), Nazmiye Arslantürk (Nanu BedTime Founder&CEO), Alev Uysal (Henkel Laundry & Home Care Logistics Manager), Beste Gücümen (PwC Assurance Partner, Diversity&Inclusion Leader), Canan Bademlioglu (Eczacıbaşı İlaç Pazarlama Genel Müdürü), Selen Yorgun (UrbanCare Kurucu&Selen Kozmetik Yönetim Kurulu Üyesi), Ebru Dolunay (Unilever E-Commerce Manager ) gibi sevilen isimler oldu.
Biletbayi.com sponsorluğuyla desteklenen etkinlik için Biletbayi.com’un kurucuları İrfan Akmehmet ve Çağlar Paliç, “Doğumdan ölüme kadar hayatın her anında varlıklarını hissetiğimiz kadınlarımızın iş dünyasında günden güne artan varlıkları, ülkemizin yegane gelişiminin de bir göstergesi olacaktır.’’ diyerek, firma olarak bundan sonraki süreçte de kadına yönelik projeleri desteklemeye devam edeceklerini belirttiler.

Tuğba Ünsal’dan iş kadınlarına tavsiyeler

Tuğba Ünsal’dan iş kadınlarına tavsiyeler

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