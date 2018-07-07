Tuğçe Kazaz eski siyasi analizleriyle twitter'dan bombaladı: Siz sözde entelektüel biz ise koyunuz ya!

TBMM'deki yemin töreni devam ederken, siyasi yorumlarıyla sık sık sosyal medya gündemine oturan eski manken Tuğçe Kazaz, twitter'da yine olay oldu.
Daha önce yaptığı siyasi tespit ve analizlerini paylaşan ve hepsinde de haklı çıktığını iddia eden Kazaz, "ne doğruları görebiliyor ne de doğru söyleyene tahammül edebiliyorsunuz" dedi.
İşte Kazaz'ın paylaşımları:
Yok ittihat ve terakkiymiş, yok CHP imiş.. Zaten bu yüzden hep kaybeden taraf olacaksınız. Anlamıyorsunuz, bunu da ben hatırlatayım; CHP de Atatürk'ün ölümüyle birlikte yavaş yavaş basiretsiz yöneticileri tarafından öldürüldü. Artık vageçin içi boşaltılmış bu tabeladan. Uyanın!
Bunları neden paylaşıyorum biliyor musunuz? Gözleriniz o kadar körelmiş ve Sn. Erdoğan’ı indirme hırsıyla o kadar saldırganlaşmışsınız ki ne doğruları görebiliyor ne de doğru söyleyene tahammül edebiliyorsunuz.
Ben kendimce Türkiye’nin siyasi, psikolojik ve ekonomik haritasına göre 3 veya 4 yıl önceden yaptığım analizlere göre ülkemiz için en hayırlı olan neyse o yönde destek verdim. Çok şükür bugüne kadar ne bir gram nemalanma peşine düştüm ne de buna ihtiyaç duydum.
Artık ne olduysa oldu deyip unutalım ve tekrar kardeş olalım. Emin olun ki ben de Ak Parti fanatiği değilim. Ama Türkiye için ondan daha yararlı bir yönetim şimdilik yok. Hatalarını gördüğüm kadarıyla da eleştiriyorum. Bundan sonra da her hatalarında bunu yapmaya devam edeceğim.
İşte Kazaz'ın "haklı çıktım" dediği eski analizlerini paylaştığı tweetler:
Hatırlayalım, tarih 04 ekim 2015, CHP, HDP ve diğerlerinin birlikteliği ile ilgili yaptığım ironi:) Kurtuluşunuz yok, bunları fırsat buldukça tek tek yayınlayacağım. Hani siz sözde entelektüel biz ise koyunuz ya, o açıdan???????? pic.twitter.com/X8gWbbjROL— Tuğçe Kazaz (@Tugce_official) 7 Temmuz 2018
15 Temmuz hain darbe girişiminden 4 ay önce attığım tweet. Hatırlayalım... pic.twitter.com/j3ER6awaP2— Tuğçe Kazaz (@Tugce_official) 7 Temmuz 2018
Ben Meral Akşener senaryosunun reytingleri düşük olur dedim ama siz inanmadınız. Ne oldu? ???? pic.twitter.com/zBFs46ZiEu— Tuğçe Kazaz (@Tugce_official) 7 Temmuz 2018
Bu tweeti de hatırlayalım, hatta hiç unutmayalım:) Göreceksiniz, yazdığım maddeler zamanın içinde tek tek kendi cevaplarını bulacaktır. pic.twitter.com/VO1qZjqapT— Tuğçe Kazaz (@Tugce_official) 7 Temmuz 2018
Seçimden önce millet ittifakı için ne demiştim bir hatırlayalım:) Ben haklı çıkmaktan yoruldum ama malesef siz haksız çıkmaktan yorulmadınız. pic.twitter.com/Ex25lj7FqK— Tuğçe Kazaz (@Tugce_official) 7 Temmuz 2018
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