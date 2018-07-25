Tuğgeneral Ali Demir bu iftiradan dolayı 3 yıl hapis yattı şimdi Bakü'ye Askeri Ataşe oldu

İşte “Kumpas” olduğu ortaya çıkan Balyoz Davası'nda, Fatih, Beyazıt, Eyüp ve İsmailağa camilerini bombalayacağı öne sürülen ve 16 yıla mahkum olan Tuğgeneral Ali Demir, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye Askeri Ataşe/İçişleri Müşaviri sıfatıyla tayin edildi. Diyarbakır Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, 5-7 Mart 2003'de yapılan ve ‘Balyoz darbe planının hazırlandığı' öne sürülen seminere katılmadığı halde mahkum olmuş ve 3 yıl Mamak Cezaevi'nde yatmıştı. Demir'in, ‘Çarşaf Eylem Planı' adlı sahte belgede 8 subay ile birlikte, Fatih, Beyazıt, Eyüp ve İsmailağa camilerinde keşif yapıp, cuma namazı sırasında avludaki ayakkabıların içine bomba koyarak patlatacağı öne sürülmüştü.

Tarih 20 Ocak 2010… Taraf Gazetesi, “Fatih Camii bombalanacaktı” manşetiyle çıktı. “Birinci Ordu Komutanı Çetin Doğan cuntasının 2003 yılındaki darbe planlarını ele geçirdik” diyen Taraf'ın iddialarına göre 29'u general 162 subayın katıldığı bir toplantıda kararlaştırılan ‘darbe' planı 12 Eylül'ü model alırken, 2003 darbesinin adı Balyoz olarak isimlendirilmişti. Ancak o manşetin de diğer haberlerin de FETÖ kumpası olduğu ortaya çıktı.

HAK İHLALİ KARARI VERİLMİŞTİ

Taraf'ta yer alan plana göre ‘Bombacı' subaylara ‘Emniyetli cep telefonu' dağıtılmıştı. Ancak bu telefonların Jandarma'ya 2 Aralık 2008'de alındığı, sahte planın hazırlanış tarihinin 2003 olduğu, cami keşif raporundaki 10 sokak ve cadde adının da 2007'de verildiği belirlenmişti. Planda, Eminönü-Vezneciler tramvay hattından bahsedilmesine rağmen, 2003'de burada tramvay hattı olmadığı ortaya çıkmıştı. Demir, Anayasa Mahkemesi'nin ‘Hak ihlali' kararı sonrası ikinci kez yargılandı ve beraat etti.

DARBECİLERLE ÇATIŞTI MOSKOVA'YA ATANDI

15 Temmuz gecesi Ankara'daki Hisarcıklıoğlu Camii'nde karargah kurup, Jandarma Genel Komutanlığı'nı ele geçirmeye çalışan darbecilerle çatışan Tuğgeneral Nurettin Alkan da Rusya'nın başkenti Moskova'ya Askeri Ataşe/İçişleri Müşaviri olarak atandı.

Jandarma Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Başkanı Tuğgeneral Alkan, 15 Temmuz gecesi Hisarcıklıoğlu Camii'nde karargah kurup, halen Jandarma Genel Komutanı olan Orgeneral Arif Çetin, Balyoz mağduru Tuğgeneraller Ahmet Hacıoğlu ve Ali Demir, Albaylar Güven Şağban ve Aziz Yılmaz ile birlikte darbecilerle çatışıp kolundan yaralanmıştı. FETÖ'cülere direnen jandarma timleri sabaha kadar darbecilerle mücadele ederken, onlara ağır zayiat verdirilmişti. Beştepe karargahında da 16 darbeci ölü ele geçirilmişti. (Sözcü)



