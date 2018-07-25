HABER

Tuğgeneral Ali Demir bu iftiradan dolayı 3 yıl hapis yattı şimdi Bakü'ye Askeri Ataşe oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 09:26 | Son Güncelleme

Balyoz kumpasında 3 yıl hapis yatan Tuğgeneral Ali Demir, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye Askeri Ataşe oldu. Taraf gazetesi 20 Ocak 2010 tarihinde 'Fatih Camii bombalanacaktı' manşetiyle çıkmış, Demir ve 8 subayın Fatih Camii’ni bombalayacağını yazmıştı.

Tuğgeneral Ali Demir bu iftiradan dolayı 3 yıl hapis yattı şimdi Bakü'ye Askeri Ataşe oldu

Tarih 20 Ocak 2010… Taraf Gazetesi, “Fatih Camii bombalanacaktı” manşetiyle çıktı. “Birinci Ordu Komutanı Çetin Doğan cuntasının 2003 yılındaki darbe planlarını ele geçirdik” diyen Taraf'ın iddialarına göre 29'u general 162 subayın katıldığı bir toplantıda kararlaştırılan ‘darbe' planı 12 Eylül'ü model alırken, 2003 darbesinin adı Balyoz olarak isimlendirilmişti. Ancak o manşetin de diğer haberlerin de FETÖ kumpası olduğu ortaya çıktı.

İŞTE TARAF’IN KUMPAS MANŞETİ

taraf-manset

16 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞTI

İşte “Kumpas” olduğu ortaya çıkan Balyoz Davası'nda, Fatih, Beyazıt, Eyüp ve İsmailağa camilerini bombalayacağı öne sürülen ve 16 yıla mahkum olan Tuğgeneral Ali Demir, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye Askeri Ataşe/İçişleri Müşaviri sıfatıyla tayin edildi. Diyarbakır Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, 5-7 Mart 2003'de yapılan ve ‘Balyoz darbe planının hazırlandığı' öne sürülen seminere katılmadığı halde mahkum olmuş ve 3 yıl Mamak Cezaevi'nde yatmıştı. Demir'in, ‘Çarşaf Eylem Planı' adlı sahte belgede 8 subay ile birlikte, Fatih, Beyazıt, Eyüp ve İsmailağa camilerinde keşif yapıp, cuma namazı sırasında avludaki ayakkabıların içine bomba koyarak patlatacağı öne sürülmüştü.

ali-demir-silah-arkadaslariyla

HAK İHLALİ KARARI VERİLMİŞTİ

Taraf'ta yer alan plana göre ‘Bombacı' subaylara ‘Emniyetli cep telefonu' dağıtılmıştı. Ancak bu telefonların Jandarma'ya 2 Aralık 2008'de alındığı, sahte planın hazırlanış tarihinin 2003 olduğu, cami keşif raporundaki 10 sokak ve cadde adının da 2007'de verildiği belirlenmişti. Planda, Eminönü-Vezneciler tramvay hattından bahsedilmesine rağmen, 2003'de burada tramvay hattı olmadığı ortaya çıkmıştı. Demir, Anayasa Mahkemesi'nin ‘Hak ihlali' kararı sonrası ikinci kez yargılandı ve beraat etti.

DARBECİLERLE ÇATIŞTI MOSKOVA'YA ATANDI

bestepe-cami

15 Temmuz gecesi Ankara'daki Hisarcıklıoğlu Camii'nde karargah kurup, Jandarma Genel Komutanlığı'nı ele geçirmeye çalışan darbecilerle çatışan Tuğgeneral Nurettin Alkan da Rusya'nın başkenti Moskova'ya Askeri Ataşe/İçişleri Müşaviri olarak atandı.

nurettin-alkan

Jandarma Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Başkanı Tuğgeneral Alkan, 15 Temmuz gecesi Hisarcıklıoğlu Camii'nde karargah kurup, halen Jandarma Genel Komutanı olan Orgeneral Arif Çetin, Balyoz mağduru Tuğgeneraller Ahmet Hacıoğlu ve Ali Demir, Albaylar Güven Şağban ve Aziz Yılmaz ile birlikte darbecilerle çatışıp kolundan yaralanmıştı. FETÖ'cülere direnen jandarma timleri sabaha kadar darbecilerle mücadele ederken, onlara ağır zayiat verdirilmişti. Beştepe karargahında da 16 darbeci ölü ele geçirilmişti. (Sözcü)


PARTNER Hangi ülkede ne kadar altın var? Türkiye altında kaçıncı sırada? Hangi ülkede ne kadar altın var? Türkiye altında kaçıncı sırada?
Gamze'nin korkunç sonu!Gamze'nin korkunç sonu!
Sınav sorularını dağıtanlara operasyon!Sınav sorularını dağıtanlara operasyon!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tuğgeneral ali demir Azerbaycan bakü askeri ataşe Fatih Camii Taraf gazetesi fatih camii bombalanacaktı

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ın polis sorgusunda çarpıcı sözler!

Adnan Oktar'ın polis sorgusunda çarpıcı sözler!

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi yayımlandı

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi yayımlandı

Kobra yılanı tarafından sokulan Aref sağlık durumunu böyle açıkladı

Kobra yılanı tarafından sokulan Aref sağlık durumunu böyle açıkladı

Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu ve hibe ettiği tutarı açıkladı

Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu ve hibe ettiği tutarı açıkladı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi! İşte bedellide son durum

Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi! İşte bedellide son durum

İlginizi Çekebilir

Fatih Portakal'dan son dakika CHP açıklaması! Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin üstünü çizdi!

Fatih Portakal'dan son dakika CHP açıklaması! Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin üstünü çizdi!

Türkiye ABD'ye resti çekti: Kararlarınıza uymak zorunda değiliz

Türkiye ABD'ye resti çekti: Kararlarınıza uymak zorunda değiliz

Meral Akşener'in istifa kararının ardında Eski İYİ Partili Osman Ertürk Özel mi var?

Meral Akşener'in istifa kararının ardında Eski İYİ Partili Osman Ertürk Özel mi var?

Kadıköy Belediye Başkanı CHP'li Aykurt Nuhoğlu'ndan kurultay için imza!

Kadıköy Belediye Başkanı CHP'li Aykurt Nuhoğlu'ndan kurultay için imza!

Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade! 'Babamın mezarına gömdüm'

Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade! 'Babamın mezarına gömdüm'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yunanistan'daki yangın felaketi için kan donduran yorumlar! Sosyal medya ayağa kalktı

Yunanistan'daki yangın felaketi için kan donduran yorumlar! Sosyal medya ayağa kalktı

Adnan Oktar grubuna 19 yıl önce operasyon yapan Adil Serdar Saçan tweet attı: Tehditler alıyorum

Adnan Oktar grubuna 19 yıl önce operasyon yapan Adil Serdar Saçan tweet attı: Tehditler alıyorum

Günlük burç yorumları: 25 Temmuz Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 25 Temmuz Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları

Adana'da Atatürk heykeline saldırıya ilişkin valilikten açıklama

Adana'da Atatürk heykeline saldırıya ilişkin valilikten açıklama

Nusaybin'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Nusaybin'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Gamze'nin korkunç sonu!

Gamze'nin korkunç sonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.