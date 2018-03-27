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Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'ın öldürülmesi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 19:13 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 1993 yılında, dönemin Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'ın da aralarında bulunduğu 16 kişinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili İzmir'de görülen davaya devam edildi - İddia makamı, tutuksuz sanık Eşref Hatipoğlu'nun beraati, sanık Tünay Yanardağ'ın da hayatını kaybetmesinden dolayı hakkındaki davanın düşürülmesi yönünde mütalaa verdi

İZMİR (AA) - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 1993 yılında, dönemin Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'ın da aralarında bulunduğu 16 kişinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili İzmir'de görülen davaya devam edildi.

İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, bazı müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, müşteki avukatlarının "olay yerinde keşif yapılması" talebinin, dosyanın kapsamı, yargılamanın ulaştığı aşama dikkate alındığında, katkısı olmayacağı gerekçesiyle, reddine karar verdi.

Olayda öldürülen Jandarma Uzman Çavuş Yüksel Bayar'ın kardeşleri İlhami Bayar ve Muhammet Bayar da kardeşlerini vuranların cezalandırılmasını talep etti.

İddia makamı, tutuksuz sanık Eşref Hatipoğlu'nun, "isnat edilen suçları işlediğine dair hakkında cezalandırmaya yeterli kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden" beraati, sanık Tünay Yanardağ'ın, hayatını kaybetmiş olmasından dolayı hakkındaki davanın düşürülmesi yönünde mütalaa verdi.

Mahkeme heyeti, müşteki avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapması için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- İddianame ve davanın geçmişi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 1993 yılında dönemin Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'ın da aralarında bulunduğu 16 kişinin ölümü nedeniyle, dönemin Diyarbakır Jandarma Alay Komutanı Eşref Hatipoğlu ile o dönem üsteğmen olan emekli Jandarma Kurmay Albay Tünay Yanardağ hakkında, "taammüden öldürme", "halkı isyana ve birbirini öldürmeye teşvik", "cürüm işlemek üzere teşekkül oluşturma" suçlamalarıyla ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Güvenlik gerekçesiyle Eskişehir'e nakledilen davanın, bu kentte Terörle Mücadele Kanunu ile görevli mahkeme olmaması nedeniyle, Yargıtay tarafından İzmir'de görülmesine karar verilmişti.

İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanan davanın ilk duruşmasında, sanık avukatının talebi üzerine "soruşturma izni alınması" için yargılama durdurulmuştu. Sanığın dosyası, Adalet Bakanlığına gönderilmiş, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), "soruşturma iznine gerek olmadan yargılamanın yapılabileceği" yanıtını verince dosya yeniden görülmeye başlanmıştı.

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