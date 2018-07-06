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Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'ın öldürülmesi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 16:59 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 1993 yılında, dönemin Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'ın da aralarında bulunduğu 16 kişinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili İzmir'de görülen davaya devam edildi - Mahkeme, bazı mağdur avukatlarının reddi hakim talebini reddetti

İZMİR (AA) - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 1993 yılında, dönemin Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'ın da aralarında bulunduğu 16 kişinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili İzmir'de görülen davaya devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, bazı müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da duruşmayı izledi.

İddia makamı, bir önceki duruşmada verdiği tutuksuz sanık Eşref Hatipoğlu'nun, "isnat edilen suçları işlediğine dair hakkında cezalandırmaya yeterli kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden" beraati, sanık Tünay Yanardağ'ın hayatını kaybetmiş olmasından dolayı hakkındaki davanın düşürülmesi yönündeki değerlendirmesini tekrar ettiğini belirtti.

Bazı mağdurların avukatı Diyarbakır Barosu Başkanı Ahmet Özmen, mahkemenin karar alması için aceleci davranmaması gerektiğini, 25 klasörden oluşan dosyanın kapsamlı incelenmesini isteyerek, maddi gerçeğe ulaşarak adaletin tecelli etmesi için duruşmanın ertelenmesini talep etti.

Sanık Hatipoğlu'nun avukatı Mehmet Eren Turan, daha önce mahkemenin süre verdiğini, mağdur avukatlarının çokluğundan bir sonraki duruşmada da süre talebinde bulunacaklarını savunarak buna ilişkin takdirin mahkemede olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti verdiği ara kararda, sanık avukatlarının duruşmanın ertelenmesi ve esasa ilişkin savunma yapmaları için ek süre taleplerini reddetti.

Mahkemenin şu ana kadar her türlü taleplerini reddettiğini savunan bazı mağdurların avukatı Yunus Muratakan, mahkemenin tarafsızlığını kaybettiğini ileri sürerek reddi hakim talebinde bulundu.

Heyetin bu talebi de reddetmesinin ardından söz alan bazı mağdurların avukatı Fırat Epözdemir, heyetin bu kararına itiraz ettiğini belirterek, buna ilişkin ayrıntılı itiraz dilekçelerini yasal sürede mahkemeye ulaştıracaklarını kaydetti.

Mahkeme, mağdur avukatlarına itiraz dilekçelerini hazırlaması için 15 gün süre verilmesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

- Tanrıkulu'nun açıklaması

Duruşma sonunda İzmir Adliyesi önünde basın açıklaması yapan CHP İstanbul Milletvekili Tanrıkulu, Diyarbakır'da görülmesi gereken davanın İzmir'e "sürgün edildiğini", bunun üzerinin kapatılması için her türlü müdahalenin yapıldığını öne sürerek daha önce olduğu gibi bugün de mahkemenin mağdur avukatlarının taleplerini reddettiğini savundu.

- İddianame ve davanın geçmişi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 1993 yılında dönemin Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'ın da aralarında bulunduğu 16 kişinin ölümü nedeniyle, dönemin Diyarbakır Jandarma Alay Komutanı Eşref Hatipoğlu ile o dönem üsteğmen olan emekli Jandarma Kurmay Albay Tünay Yanardağ hakkında, "taammüden öldürme", "halkı isyana ve birbirini öldürmeye teşvik", "cürüm işlemek üzere teşekkül oluşturma" suçlamalarıyla ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Güvenlik gerekçesiyle Eskişehir'e nakledilen davanın, bu kentte Terörle Mücadele Kanunu ile görevli mahkeme olmaması nedeniyle Yargıtay tarafından İzmir'de görülmesine karar verilmişti.

İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanan davanın ilk duruşmasında, sanık avukatının talebi üzerine "soruşturma izni alınması" için yargılama durdurulmuştu. Sanığın dosyası, Adalet Bakanlığına gönderilmiş, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), "soruşturma iznine gerek olmadan yargılamanın yapılabileceği" yanıtını verince dosya yeniden görülmeye başlanmıştı.

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