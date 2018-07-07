Tuğgeneral Şener Yazıcı otel odasında gözaltına alındı!

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik iki ayrı operasyon düzenledi. Çalışmalardan birinde örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde faaliyet gösteren ve ankesörlü telefonlarla iletişim kuran 256 şüphelinin yakalanması için Cuma günü sabah saatlerinde start verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada yakalanma talimatı verilen şüphelilerin, 3’ünü Albay, 11’inin binbaşı, 10’unun yüzbaşı, 14’ünün üstteğmen, 16’sının teğmen, 82’sinin Astsubay 120’sinin ise askeri öğrenci olduğu öğrenildi. Istanbul merkezli 48 ayrı ilde düzenlenen operasyonda şüphelilerden 166’sı gözaltına alındı.
EMEKLİ TUĞGENERAL OTELDE GÖZALTINA ALINDI
Sözcü'de yer alan habere göre, TEM ekiplerinin ankesörlü telefon operasyonu ile birlikte başka bir operasyon daha düzenlediği öğrenildi. FETÖ’nün GATA yapılanmasına yönelik düzenlenen o operasyonla ilgili dosyada 14 şüpheli bulunduğu belirtildi. Emekli Tuğgeneral Şener Yazıcı’nın bu dosya kapsamında Bodrum’daki bir otelde gözaltına alındığı öğrenildi. Dosya kapsamındaki şüphelilerin 6’sının Albay, 1’inin Yarbay, 4’ünün Yüzbaşı ve 2’sinin Astsubay olduğu belirtildi. Şüphelilerden 7’si gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Emekli olmadan önce İstanbul’da 15’inci Füze Üst Komutanı olarak görev yapan Şener Yazıcı’nın FETÖ’nün 15 Temmuz’daki kanlı darbe girişimi sonrasında tutuklandığı, 3 ay sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Yazıcı ve gözaltına alınan diğer şüphelilerin Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’de sorgulanacağı belirtildi.
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